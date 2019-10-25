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Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç!

Metropoll Stratejik Ve Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından yapılan seçim anketinin sonuçları kamuoyu ile paylaştı.

GÜNDEM 25.10.2019, 15:27
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç!
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METROPOLL Stratejik Ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Başkanı Özer Sencar, Türk siyaseti ile ilgili yaptıkları son çalışmalarında elde ettikleri sonuçları kamuoyu ile paylaştı.Ankete katılanlara "Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 33.2'si AK Parti, yüzde 20.3'ü CHP, yüzde 9.9'u HDP, yüzde 8.8'i MHP, yüzde 8.7'si İYİ Parti yanıtını verdi.

AK PARTİ YÜZDE 40 SINIRINDA

Ankette kararsızlar, sandığa gitmeyecek olanlar ve cevap vermeyenler dağıtıldığında AK Parti yüzde 40.2, CHP yüzde 24.5, HDP yüzde 12.0, MHP 10.7, İYİ Parti 10.5 olarak belirlendi.

#Metropoll Stratejik Ve Sosyal Araştırmalar Merkezi #seçim anketi #özer sencar
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