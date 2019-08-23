Son mesaj ortaya çıktı: Hiç sıkıntı değil, paşa gibi yatarım

KIRIKKALE Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 yaşındaki küçük kızının yanında annesi Emine Bulut'u (38) vahşice öldüren baba Fedai Varan (43) için hazırladığı iddianameyi Ağır Ceza Mahkemesine sundu.



İddianamede, olay tarihinde, Kırıkkale ili, Menderes Caddesi üzerinde bulunan, bir restoranda, Emine Bulut isimli şahsın eski eşi Fedai Varan tarafından bıçakla öldürüldüğünün bildirilmesi üzerine soruşturmaya başlandığı, yapılan araştırmada şüphelinin daha önce de maktul hakaret etmesi sebebiyle, Kırıkkale 4. Asliye Ceza Mahkemesinde kamu davasının görüldüğü, buna ilişkin kararın dosya arasına alındığı, dosya kapsamında şikayetten vazgeçme sebebiyle düşme kararı verildiği, 18 Ağustos 2019 tarihli otopsi raporunda, maktulun ölüm sebebinin kesici alet yaralanmasına bağlı büyük damar ve iç organ harabiyetinden gelişen iç ve dış kanamadan kaynaklandığının belirtildiği aktarıldı. Şüphelinin alınan ifadesinde, maktulun eski eşi olduğunu, müşterek çocuklarının bulunduğunu, eşinin ve eşinin ailesinin çocuğuyla görüşmesini engellediğini, maktulun kardeşlerinin kendisini sürekli tehdit ettiğini ancak şimdiye kadar şikayetçi olmadığını belirttiği ifade edildi.

"ÖLDÜRDÜM HERKES DUYSUN"



İddianamede, olayla ilgili bilgi sahibi ifadeleri alınan şahısların beyanlarına göre, "Şüphelinin agresif bir tutumla kadınla tartıştığını, maktulenin ise şüpheliyi sakinleştirmeye çalışıp sakince konuşmasını sağlamaya çalıştığını, şüphelinin eylemi gerçekleştirdikten sonra 'Bana çocuğumu göstermiyor, k....yi öldürdüm, herkes duysun' şeklinde bağırdığını belirttikleri, şüpheli ile maktulenin, 2006 yılında evlendikleri, bu evlilikten 2009 doğumlu müşterek çocuklarının bulunduğu, tarafların 2013 yılında boşandıkları, çocuğun velayetin maktule anneye ait olduğu, sanığın çocukla her ayın ilk ve son haftası hafta sonları ile Temmuz ayında kişisel ilişkisinin bulunduğu, dosya içerisinde bulunan, 20/08/2019 tarihli Whatsapp mesaj kayıtlarındaki fotoğraflardan ve ifadesi alınan müşterek çocuk F.B.V. beyanından da anlaşıldığı üzere müşterek çocuğun şüpheli ile görüşmek istediğinde herhangi bir engellemenin olmadığı, şüphelinin çocuğuyla görüştürülmediği iddiasının bu haliyle yerinde olmadığı, yine Whatsapp mesajlaşma kayıtlarında, olay tarihinden 1 gün önce, maktulenin tekrar evlenme durumundan şüpheliye bahsettiği, şüphelinin de hem müşterek çocuğun dershaneye yazılması hem de maktulenin evlenme durumuyla ilgili görüşmek için olay gününde, bir kafeye gittikleri, aralarında tartışma olduğu, tarafların ayrıldıktan sonra Menderes Caddesi üzerinde tekrar karşılaştıkları, birlikte restorana geçtikleri, şüphelinin maktüle ile tekrar tartışmaya başladığı, şüphelinin restorandan dışarı çıkıp başka yerde konuşmak amacıyla maktule sözlü baskı yaptığı ve agresif tutum sergilediği, bu durumun iş yeri sahibi İ.L.'nin beyanından sabit olduğu, bunun üzerine maktulenin şüpheli ile iş yeri dışına çıktığı, akabinde maktulenin iş yeri içerisine koşarak girdiği, arkasından gelen şüphelinin maktuleyi yakaladığı ve pantolonunun cebinden çıkardığı bıçak ile maktuleyi boğazından kesmek ve vücudunun çeşitli yerlerine bıçağı sokmak suretiyle öldürdüğü, olayda kullanılan bıçak üzerinde inceleme yapılmak üzere kriminal incelemeye gönderildiği, bıçağın 6136 sayılı yasa kapsamında kalıp kalmadığı ile ilgili rapor geldiğinde ayrıca değerlendirme yapılacağı belirtildi.



"HİÇ SIKINTI DEĞİL, NE OLACAKSA OLSUN"



Tanık beyanlarına göre, "Şüphelinin iddia ettiği gibi maktulenin şüpheliye yönelik herhangi bir hakaretinin bulunmadığı, şüphelinin eylemini haksız tahrik altında işlemiş gibi göstermek amacıyla bu şekilde beyanda bulunduğu, bu sebeple şüphelinin bu yöndeki savunmalarına itibar edilmemesi, şüpheli ile maktulenin bir kafeden ayrıldıktan sonra şüphelinin maktuleyi bir süre takip ettiği, ardından takibi bıraktığı, bu esnada maktule Whatsapp uygulaması üzerinden "Gider paşa gibi yatarım, Emine hiç sıkıntı değil, ne olacaksa olsun gider yatarım" diye mesaj attığı vurgulandı.



Savcılık iddianamesinde, tartışma esnasında maktulenin şüpheliye yönelik herhangi bir hakaretinin olmadığı, aksine şüphelinin maktuleye yönelik cebir ve hakaretinin olduğunu belirttiği, maktülenin restoranda konuşmak istemesine rağmen dışarıda konuşmak istediğini belirterek önceden tasarladığı eylemi, daha kolay gerçekleştirebileceği için maktuleyi iş yeri dışına çıkardığı, maktulenin restorana doğru tekrardan kaçması üzerine, şüphelinin maktuleyi yakalayarak boğazını kesmek ve vücudunun çeşitli yerlerine bıçak sokmak suretiyle "tasarlayarak ve canavarca hisle adam öldürme" suçunu işlediği, mahkemenizce yapılacak yargılama neticesi verilecek kararda; şüphelinin daha öncede müştekiye hakaret etmesi sebebiyle hakkında kamu davası açılması ve şüphelinin suç işlemekten çekincesi olmaması sebebiyle hakkında takdiri indirim sebeplerinin (TCK madde 62) uygulanmaması, olay öncesinde şüphelinin maktüleyi öldürme saiki ile hareket geçerek bu yönde hazırlıkta bulunduğu ve olay sırasında müşterek çocuğunun yanında olacağını bilmesine rağmen, suç işleme kararlığında tereddüde düşmeyerek, müşterek çocuklarının yanında, maktulenin hayati bölgelerine birden çok kez bıçak darbesi vurmak suretiyle canavarca hisle hareket ettiğinin gözetilmesi suretiyle aleyhe değerlendirme yapılarak, şüphelinin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmesi talep edildi.