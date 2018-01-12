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Son KHK’da Alanya'dan ihraç ve iadeler var! İşte o liste

FETÖ'nün "Mor Beyin" kumpası sonucu ByLock kullandıkları iddiasıyla görevlerinden ihraç edilen 2 bin 168 kamu çalışanından bin 823'ü görevlerine iade edildi

Son KHK’da Alanya'dan ihraç ve iadeler var! İşte o liste

FETÖ'nün "Mor Beyin" kumpası sonucu ByLock kullandıkları iddiasıyla görevlerinden ihraç edilen 2 bin 168 kamu çalışanından bin 823'ü görevlerine iade edildi

12 Ocak 2018 Cuma 10:06
Son KHK’da Alanya'dan ihraç ve iadeler var! İşte o liste
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DAHA önce görevden alınan Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İkinci Müdürü Metin Karakaş, Alanya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ali Karanfil ve ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire olarak çalışırken görevden el çektirilen Aysun Kamar, FETÖ'nün 'Mor Beyin' kumpası mağdurları olduğu belirlenerek görevlerine iade edildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli öğretmen Fatih A. ise son kararname ile ihraç edildi. Resmi Gazete'de yayımlanan 697 sayılı KHK ile kamudan 214, TSK'dan ise 48 kişi kamu görevinden çıkartıldı, birer televizyon ve radyo kanalı kapatıldı. Bin 823 kamu çalışanı da göreve iade edildi. 697 sayılı KHK'nın Resmi Gazete'de yayımlanması ile 262 kişi görevlerinden ihraç edildi. Milli Savunma Bakanlığı ve TSK'dan 48 kişi kamu görevinden çıkartıldı. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarından da 214 kişi görevlerinden ihraç edilenler arasında yer aldı. Yeni KHK ile ayrıca bir televizyon ve bir radyo kanalı da kapatıldı. FETÖ'nün "Mor Beyin" kumpası sonucu ByLock kullandıkları iddiası nedeniyle görevlerinden ihraç edilen 2 bin 168 kamu çalışanından bin 823'ü de görevlerine iade edildi. Resmi Gazete'de yayımlanan 697 sayılı KHK ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarından 214, TSK'dan ise 48 kişi kamu görevinden çıkartıldı, birer televizyon ve radyo kanalı kapatıldı.
 

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Son Güncelleme: 13.01.2018 00:37
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Son DakikaAlanyaKHK
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