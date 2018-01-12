Son KHK’da Alanya'dan ihraç ve iadeler var! İşte o liste

DAHA önce görevden alınan Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 2'nci Müdürü Metin Karakaş, Alanya Emniyet Müdürlüğünden görevli polis memuru Ali Karanfil ve ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hemşire olarak çalışırken görevden el çektirilen Aysun Kamar FETÖ'nün 'Mor Beyin' kumpasın mağdurları olduğu belirlenerek görevlerine iade edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli öğretmen Fatih A. ise son kararname ile ihraç edildi. Resmi Gazete'de yayımlanan 697 sayılı KHK ile kamudan 214, TSK'dan ise 48 kişi kamu görevinden çıkartıldı, birer televizyon ve radyo kanalı kapatıldı. Bin 823 kamu çalışanı da göreve iade edildi. 697 sayılı KHK'nın Resmi Gazete'de yayımlanması ile 262 kişi görevlerinden ihraç edildi. Milli Savunma Bakanlığı ve TSK'dan 48 kişi kamu görevinden çıkartıldı. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarından da 214 kişi görevlerinden ihraç edilenler arasında yer aldı. Yeni KHK ile ayrcıa bir televizyon ve bir radyo kanalı da kapatıldı. FETÖ'nün "Mor Beyin" kumpası sonucu ByLock kullandıkları iddiası nedeniyle görevlerinden ihraç edilen 2 bin 168 kamu çalışanından bin 823'ü de görevlerine iade edildi. Resmi Gazete'de yayımlanan 697 sayılı KHK ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarından 214, TSK'dan ise 48 kişi kamu görevinden çıkartıldı, birer televizyon ve radyo kanalı kapatıldı.