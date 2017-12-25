Son KHK'da dikkat çeken isim!

SON yayımlanan kararname ile Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu’nda görevli ses sanatçısı Nurulllah Şahinöz de ihraç edildi. 1981’de TRT’de stajer ses sanatçısı olarak çalışmaya başlayan Şahinöz en son Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet sürdüren Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu’nda görev yapıyordu.

DEVLETİN İLK KOROSU

Koro, 15 Kasım 1975 tarihli ve 15413 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikle Kültür Bakanlığı’na bağlı olarak ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde devlet tarafından yapılandırılan ilk Türk Musikisi icra kurumu olarak İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu olan adıyla kuruldu. Daha sonra adı 10 Ekim 2012 tarihli Bakanlar Kurulu kararının 12 Ekim 2012 tarihli ve 28439 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu olarak değiştirildi.

TRT’DE BAŞLAMIŞ

Son kararnameyle ihraç edilen koro sanatçısı Nurullah Şahinöz, 1981 de TRT de stajyer ses sanatçısı olarak çalışmaya başladı. Şahinöz 1983’te Belediye Konservatuar İcra Heyeti’nin sınavını kazandı. Bir yıl misafir sanatçılığı ardından 1984 de devlet korosuna katıldı .1997’den itibaren Sarkuysan Klasik Türk Müziği Korosu’nu yöneterek çok sayıda konser verdi. Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müzik Korosu’nda ses sanatçısı olan Şahinöz 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de dahil olmak üzere birçok üst düzey devlet adamının katıldığı konserlerdede yer aldı.