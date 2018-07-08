Son KHK Alanya'yı da vurdu

Olağanüstü Hal kapsamında 701 sayılı kanun hükmünde kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

Son KHK Alanya'yı da vurdu
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İŞTE son OHAL Kanun Hükmünde Kararname ile Alanya, Gazipaşa ve Gündoğmuş'ta ihraç edilenlerin isim ve görevleri

Alanya Adliyesi'nden İcra Müdür Yardımcısı Sedat Akay

Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'nden İnfaz Koruma Memuru Ali Ulaş Koç

Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'nden İnfaz Koruma Memuru Mehmet Kamil Uzer

Alanya Adliyesi'nden Zabıt Katibi Fırat Gök

Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'ndan Teğmen Ramazan Eşme

Gazipaşa Adliyesi'nden İcra Müdür Yardımcısı Murtaza Keçebaş

Gündoğmuş Adliyesi'nden Zabıt Katibi Kenan Yeral

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2018, 07:43
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