Son KHK Alanya'yı da vurdu

İŞTE son OHAL Kanun Hükmünde Kararname ile Alanya, Gazipaşa ve Gündoğmuş'ta ihraç edilenlerin isim ve görevleri
Alanya Adliyesi'nden İcra Müdür Yardımcısı Sedat Akay
Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'nden İnfaz Koruma Memuru Ali Ulaş Koç
Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'nden İnfaz Koruma Memuru Mehmet Kamil Uzer
Alanya Adliyesi'nden Zabıt Katibi Fırat Gök
Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'ndan Teğmen Ramazan Eşme
Gazipaşa Adliyesi'nden İcra Müdür Yardımcısı Murtaza Keçebaş
Gündoğmuş Adliyesi'nden Zabıt Katibi Kenan YeralGüncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2018, 07:43