Son iki anketin sonucu açıklandı! İmamoğlu mu, Yıldırım mı önde?

ORC Araştırma'nın 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri için yaptığı anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın Adayı Binali Yıldırım rakibi Ekrem İmamoğlu'nun az farkla önünde yer aldı. ADA Araştırma'nın anketine göre ise İmamoğlu, Yıldırım'ın 2,5 puan önünde seçimi kazanacak. Seçime 1 hafta kala anket şirketlerinden araştırma sonuçları gelmeye devam ediyor. İki farklı araştırma şirketin İstanbul anketinden farklı sonuçlar çıktı.

ORC'NİN ANKETİ

12-14 Haziran 2019 tarihleri arasında 6580 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılan araştırmada katılımcılara "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, oy vermeyi düşündüğünüz aday hangisidir?" sorusu soruldu. Buna göre anket sonucunda tercihini Ekrem İmamoğlu lehine kullanacağını söyleyenlerin oranı yüzde 47,7, Binali Yıldırım için oy vereceğini belirten seçmenlerin oranı yüzde 48.3 oldu.

ADA'NIN ANKETİ

9 bin kişiyle yapılan ve "Bugün İstanbul'da seçim olsa hangi adaya oy verirdiniz?" sorusunun katılımcılara yöneltildiği ankette, kararsızların dağıtılması sonucunda Binali Yıldırım yüzde 48,30 destek alırken, Ekrem İmamoğlu yüzde 50,64'lük oranla öne geçti. Ankette Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar için destek yüzde 0,84 olarak belirlenirken, diğer adaylar için bu oran yüzde 0,22 seviyesinde kaldı. ADA Araştırma şirketi, 31 Mart seçimleri için İstanbul'da yaptığı ankette İmamoğlu'nun yüzde 49,2, Yıldırım'ın yüzde 48,4 oy alacağını öngörmüş, bu araştırmayla gerçek sonuçlara en çok yaklaşan anket şirketlerinden biri olmuştu.