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Son hamlenin ardından ortaya çıktı! işte Türk üçgeni...

Türkiye, Afrika ve Orta Doğu’daki hamleleriyle Kızıldeniz, Basra Körfezi ve Hint Okyanusu’nda stratejik bir üçgen oluşturdu. Somali ve Katar’daki üslerin ardından Erdoğan’ın talebiyle, Kızıldeniz’in kapısı olan Sudan’ın Sevakin Adası da Türkiye’ye tahsis edildi

Son hamlenin ardından ortaya çıktı! işte Türk üçgeni...

Türkiye, Afrika ve Orta Doğu’daki hamleleriyle Kızıldeniz, Basra Körfezi ve Hint Okyanusu’nda stratejik bir üçgen oluşturdu. Somali ve Katar’daki üslerin ardından Erdoğan’ın talebiyle, Kızıldeniz’in kapısı olan Sudan’ın Sevakin Adası da Türkiye’ye tahsis edildi

27 Aralık 2017 Çarşamba 08:29
Son hamlenin ardından ortaya çıktı! işte Türk üçgeni...
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AFRİKA temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir’den Kızıldeniz kıyısında oldukça kötü halde olan Sevakin Adası’nın iyileştirilmesi için tahsis edilmesini istedi. El Beşir ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isteğine ‘tamam’ diyerek olumlu yanıt verdi. Sevakin Adası 94 yıl sonra Türkiye’ye tahsis edildi.

AFRİKA’YA AÇILAN KAPI

Basra Körfezi’nde yer alan Katar ve Hint Okyanusu kıyısındaki Somali’de askeri üs kuran TSK’nın ardından Sevakin adasıyla birlikte Kızıldeniz’i de içine alan bölgede stratejik bir Türk üçgeni oluştu. Kızıldeniz’in kapısı olarak bilinen Sevakin adası, Osmanlı’nın Kızıldeniz ve Hicaz’a denizden gelecek tehlikelere karşı güvenliği sağladığı noktaydı. Ticari ve ekonomik öneminden dolayı ‘Afrika’ya açılan kapı’ olarak tanımlanan Sevakin Adası, 1923’te imzalanan Lozan Antlaşması’yla İngiliz işgalindeki Mısır’a bırakıldı. 1956’da İngilizlere karşı bağımsızlığını kazanan Sudan’ın olan adada 40 binden fazla Sudanlı yaşıyor.

TİKA RESTORE EDİYOR

Türkiye, 2011’den beri adayı turizm sektörüne kazandırmak isteyen Sudan’ı destekliyor. TİKA, adada Hanefi ve Şafi camilerinin yer aldığı kompleksin restorasyonu ve çevre düzenlemesini tamamladı. Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1821’de inşa edilen ve gümrük işlemlerinin yapıldığı tarihi binayı da aslına uygun restore eden TİKA, binanın önüne ayrıca seyir iskelesi inşa etti. Kurum, Muhafaza Binası’nın yenileme çalışmalarına 2016’dan bu yana devam ediyor. Ada da sembolik olarak asker bulundurulması da ihtimal dahilinde gözüküyor.

150 SUBAY MEZUN OLDU

Somali’de geçtiğimiz Eylül’de açılan Türkiye tarafından yapılan Somali Harp Okulu, Astsubay Okulu ve Birlik Eğitim Merkezi açıldı. 200’den fazla Türk askerinin bulunduğu 4 km2’lik askeri üsse Anadolu Kışlası adı verildi. Başkent Mogadişu’daki eğitim kampında aynı anda 1.500 askere eğitim verilebiliyor. Türk askerleri Somali subay ve astsubayları El Kaide bağlantılı radikal terör örgütü El karşı mücadele edebilmeleri için eğitiyor. Önceki gün Somali Ulusal Ordusu’na mensup 150 subayın merkezin ilk mezunları oldu. Mezuniyet törenine katılan askerlere TSK için geliştirilen MPT-76 ve G3 piyade tüfeği ile askeri teçhizat verdiği görüldü. Türkiye’ye teşekkür eden Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo, askerlerden eğitimlerde öğrendiklerini El Şebab’a karşı kullanmalarını istedi.

KATAR’DAKİ ÜS TUGAY OLACAK

Türkiye Katar’ın başkenti DOHA’da, iki ülke arasındaki askeri işbirliğine yönelik TSK Kara Unsur Komutanlığı’nı kurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018’den itibaren 3 bin askeri personele ulaşıp tugay boyutuna gelmesi planlanan üssü geçtiğimiz Kasım’da beraberindeki 9 bakan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile ziyaret etti. İki ülke Ağustos’ta Katar’ın savunmasına yönelik ‘Demir Kalkanı’ tatbikatı yaptı. Katar’daki askeri üste askerler dışında Türkiye’den gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar da bulunuyor.

Kaynak: İlker Akgüngör / Vatan

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