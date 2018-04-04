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Son dakika...MİT deşifre etti! 6 bin kripto tespit edildi

MİT'in ele geçirdiği SD kartta FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasında aktif görev aldığı tespit edilen yeni isimlere ulaşıldı.Savcılık 81 ile göre listeyi de göndererek, şüpheliler hakkında soruşturmaları yürütmeleri için yazı yazdı

Son dakika...MİT deşifre etti! 6 bin kripto tespit edildi

MİT'in ele geçirdiği SD kartta FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasında aktif görev aldığı tespit edilen yeni isimlere ulaşıldı.Savcılık 81 ile göre listeyi de göndererek, şüpheliler hakkında soruşturmaları yürütmeleri için yazı yazdı

04 Nisan 2018 Çarşamba 09:15
Son dakika...MİT deşifre etti! 6 bin kripto tespit edildi
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MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından FETÖ’nün emniyet mahrem imamına yönelik operasyonda ele geçirilen ve çözümüne devam edilen SD kartta yeni bir liste tespit edildi. Listedeki 6 bin kişinin FETÖ’nün emniyetteki mahrem yapılanmasında aktif görev aldığı belirlendi.

FETÖ’nün firari imamı "Kozanlı Ömer" kod adlı Osman Hilmi Özdil’den sonra emniyet imamlığına getirilen örgüt mensubuna yönelik yapılan operasyonda, içinde FETÖ’nün sivil imamlarının da aralarında bulunduğu son emniyet yapılanmasının yer aldığı bir SD kart ele geçirilmişti. SD kart incelemesinde FETÖ'nün 70 bin polisi farklı renk ve rakamlarla kodladığı belirlenmişti. Bunun üzerine 9 bin 500 kripto isim FETÖ’yle bağlantılı olduğu gerekçesiyle açığa alınmıştı. Daha sonra Ankara Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında SD karttan çıkan kripto FETÖ’cülere yönelik operasyonlar yapılmıştı. Başsavcılık soruşturmayı derinleştirdi.

GÖREVDE OLANLAR VAR

Güvenlik güçleri tarafından kodları çözülerek açılması sağlanan SD kartta yeni bir liste tespit edildi. Karttan FETÖ’nün emniyetteki mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen Türkiye geneli 6 bin kişilik liste çıktı. Bunun üzerine Ankara Başsavcılığı listede yer alan kişiler hakkında soruşturma başlattı. Söz konusu listede bulunan kişilerden bin 500’ünün Ankara’da yer aldığı belirtildi. Listedeki isimlerden bazılarının daha önce işlem gördüğü, bazılarının hiç işlem görmediği ve görevde olanların da olduğu öğrenildi. Listede yer alan şüphelilere kademeli olarak operasyon yapılacak.

LİSTE İLLERE GÖNDERİLDİ

Listede yer alan şüphelilerin emniyet içerisindeki FETÖ yapılanmasından sorumlu kişiler olduğu aktarıldı. Sivil mahrem imamın bulunmadığı noktalarda, mahrem imam yerine “vekil” ve “bağlılar” adı altında emniyette hücresel yapılanma kurarak örgütsel toplantılar yaptıkları belirlendi. Toplantıda örgüt mensubu “vekillerin” FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e ait CD ile videoların izlettikleri ve himmet topladıkları aktarılan soruşturmada, “bağlıların” ise söz konusu hücresel yapılanmada yer aldıkları tespit edildi. Ankara Başsavcılığı, söz konusu listeyle diğer illerde de soruşturma yürütülmesi için bir adım daha attı. Savcılık 81 ile göre listeyi de göndererek, şüpheliler hakkında soruşturmaları yürütmeleri için yazı yazdı.

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MitFetö6 Bin Kripto
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