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Son dakika!Hastane yangını

Bursa'daki Yüksek İhtisas EA Dörtçelik Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin yemekhane bölümünde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yoğun duman nedeniyle hastalar tedbir amaçlı ek binaya tahliye edildi. Hiçbir hastanın hayati tehlikesi bulunmazken, hasta yakınları kısa süreli panik yaşadı.

Son dakika!Hastane yangını

Bursa'daki Yüksek İhtisas EA Dörtçelik Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin yemekhane bölümünde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yoğun duman nedeniyle hastalar tedbir amaçlı ek binaya tahliye edildi. Hiçbir hastanın hayati tehlikesi bulunmazken, hasta yakınları kısa süreli panik yaşadı.

14 Nisan 2018 Cumartesi 19:34
Son dakika!Hastane yangını
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BURSAYüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi  Dörtçelik Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ek hizmet binasında çıkan yangın, kontrol  altına alındı.   

  Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'ndeki hastanenin,  idari birimler ve polikliniklerin bulunduğu 3 katlı binanın, yemekhane bacası ile  elektrik ve klima tesisatlarının olduğu bölümde başlayan yangın, çatıya yayıldı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

  Hastalar, tedbir amacıyla binadan tahliye edildi.  

  Bu arada, yakınları hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar hastane  önüne geldi. 

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken,  bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.  

"Merak edilecek, endişelenecek hiçbir şey yok"  

Başhekim Vekili Uzm. Dr. Sinan Korukluoğlu, gazetecilere yaptığı  açıklamada, yangından hiçbir hastanın zarar görmediğini söyledi. 

Hastaların güvende olduğunu belirten Korukluoğlu, "112 hastamız spor  salonuna tahliye edildi. Dumandan etkilenen, sağlık riski olan hiçbir hastamız  yok. Yangının sebebi konusunda bir şey söylemek için erken. Bilirkişiler bu  konuda bilgi verecektir." dedi.

Korukluoğlu, hiçbir hastanın hayati tehlikesinin bulunmadığını  vurgulayarak, şöyle devam etti:  

 "Gayet emin durumdayız. Hiçbir sıkıntımız yok. Bina, emniyetle tahliye  edildi. Hastaların hepsi spor salonunda. Merak edilecek, endişelenecek hiçbir şey  yok. Hastaların sağlığı yerinde. Hastaların yakınlarının, akrabalarının endişe  edeceği hiçbir durum yok. Hepsi kompleksimizin içindeki spor salonunda istirahate  alındı ve hepsini sağlık görevlilerimiz takip ediyor."- Vali Küçük incelemelerde bulunduBursa Valisi İzzettin Küçük de yangının meydana geldiği hastanede incelemelerde bulundu.Yetkililerden bilgi alan Küçük, gazetecilere yaptığı açıklamada, çatı katında meydana gelen yangına itfaiye ekiplerinin en kısa sürede müdahale ettiğini belirtti.Küçük, şunları kaydetti:"Yangın tamamen söndürüldü. Şu anda soğutma çalışmaları yapılıyor. Yangın poliklinikler bölümünde olduğu için tedbiren yine hastanemizdeki hastalarımızı ve refakatçileri bütün çalışanları tahliye ettik. Şu anda spor tesisindeler. İyice emin olduktan sonra hastalarımızı tekrar hastaneye nakledeceğiz. Hiçbir ölü, yaralı, zarar gören, yangından etkilenen hastamız ve yakını yoktur. Bu bizim için tesellidir. Geçmiş olsun diliyorum. Yangın, çatı katında soğutucu sistemlerinin olduğu yerde çıktı. Şimdilik değerlendirmemiz bunlar ama bir araştırma tabii ki yapılacak."

"Yangın şu anda kontrol altına alındı" 

Olay yerine gelen ve yangınla ilgili bilgi alan İl Sağlık Müdürü Özcan  Akan, hastanenin batı kısmında, polikliniklerin olduğu binanın çatı katında  bilinmeyen nedenle yangın çıktığını anlattı. 

  Akan, orada elektrik tesisatları ve klima santrallerinin bulunduğunu  kaydederek, şöyle konuştu:

"Onun haricinde doğu tarafındaki servislerin olduğu yerde herhangi bir  sıkıntımız yok. Biz her ihtimale karşı servislerdeki hastalarımızı tahliye ettik.  112 hastanın 112'si de tamamen şu anda kontrol altında. Spor salonumuza aldık.  Gerek hastalarımız gerekse sağlık çalışanlarımızda herhangi bir etkilenme söz  konusu değil. Bu polikliniklerin olduğu taraf da yangın şu anda kontrol altına  alındı, son soğutma çalışmaları yapılıyor. Herhangi bir sıkıntımız söz konusu  değil."  

"Eşimle görüştüm, iyi olduklarını söyledi" 

Eşi hastaneden tahliye edilen ve spor salonunda bekletilen Meltem  Yaşar da  "Eşim içeride şu an, endişeliyiz ama en azından haberini aldık şu anda  mutluyuz, bir nevi içimiz rahatladı." dedi. Yaşar, eşiyle görüştüğünü belirterek,  "Eşimle görüştüm, iyi olduklarını söyledi. Etkilenmemişler, zaten spor salonunda  bekletiliyormuş kendisi, iyiler çok şükür, biraz içimize su serpildi."  ifadelerini kullandı.
 

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Anahtar Kelimeler:
BursaYüksek İhtisas EA Dörtçelik Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesi
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