Son Dakika...DEAŞ operasyonu

İZMİR 'DE 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü öncesi eylem hazırlığında olduğu öne sürülen terör örgütü DEAŞ üyesi 21 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 5 kişi ise halen arandığı belirtildi. Operasyon sürüyor.

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