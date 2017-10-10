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10 Ekim 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
10 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Son dakika...Antalya'da Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner'e silahlı saldırı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner'in makamına giren polis memuru, önce adliyede katip olan eşi için tartıştı. Ardından savcıyı silahla vurarak yaraladı

Son dakika...Antalya'da Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner'e silahlı saldırı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner'in makamına giren polis memuru, önce adliyede katip olan eşi için tartıştı. Ardından savcıyı silahla vurarak yaraladı

10 Ekim 2017 Salı 15:49
Son dakika...Antalya'da Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner'e silahlı saldırı
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ANTALYA'NIN Korkuteli ilçesi Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner, makamında silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Küçüköner, ambulans helikopterle  Antalya'daki hastaneye sevk edildi.

ADLİYEDE EŞİYLE TARTIŞTI

Bugün saat 15.00 sıralarında,  Korkuteli Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner'in makamına giren polis memuru Turgut Avcı, adliyede katip olan eşi Şerife Avcı nedeniyle tartıştı. Polis memuru Avcı, tabancasıyla savcı Küçüköner'e ateş etti. Yaralanan savcı Küçüköner ambulansla  Korkuteli Özel Yaşam Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan savcı Küçüköner, ambulans helikopterle  Antalya'ya gönderildi.

ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCISI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı  Ramazan Solmaz, savcı Kadir Küçüköner'i vuran kişinin polis memuru olduğunu belirterek, "Eşi adliyede katip olan polis memuruyla tartıştı. Vuruyor, yaralı" dedi.

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Son Güncelleme: 10.10.2017 16:23
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