Son dakika...Antalya'da Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner'e silahlı saldırı

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, savcı Kadir Küçüköner'i vuran kişinin polis memuru olduğunu belirterek, "Eşi adliyede katip olan polis memuruyla tartıştı. Vuruyor, yaralı" dedi.

Bugün saat 15.00 sıralarında, Korkuteli Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner'in makamına giren polis memuru Turgut Avcı, adliyede katip olan eşi Şerife Avcı nedeniyle tartıştı. Polis memuru Avcı, tabancasıyla savcı Küçüköner'e ateş etti. Yaralanan savcı Küçüköner ambulansla Korkuteli Özel Yaşam Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan savcı Küçüköner, ambulans helikopterle Antalya'ya gönderildi.

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