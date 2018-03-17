Son dakika... Ve Afrin'le bağlantı kopuyor!

AFRİN'İN kuşatılmasıyla kuzey ve batı cephelerinden ilerleyiş sürüyor. Son alınan köylerle birlikte, Mabatlı beldesi ile şehir merkezi arasında bağlantı koparılmak üzere. Bugün bağlantının tamamen kesilmesi bekleniyor.Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG/PYD, caniliklerine bir yenisini ekledi. Afrin'den güçlükle ayrılabilen bir aileden altı kişi, sığınmak için girdikleri Kırgöl köyündeki bir evin halıları altına tuzaklanan patlayıcıların infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdi. Patlamada bir kişi enkaz altında kaldı, beş kişi de yaralandı.er alan köylerdeki teröristler kapana kısılmış olacak ve herhangi bir yere kaçma şansları olmayacak. Türk ordusu, cephe hattına yeni komando birlikleri sevk etmeyi sürdürüyor. Hatay'a Türkiye'nin dört bir yanından gelen komandolar, Hassa ilçesindeki hudut birliklerine ulaştı.

TSK, Afrin kent merkezinde hastane vurulduğu yönünde dolaşıma sokulan haberleri yalanladı. Twitter hesabından yapılan resmi açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de hastane bombalandığına dair haberler gerçek dışıdır. Zeytin Dalı Harekâtı sivil/masumlara ve çevreye kesinlikle zarar verilmeyecek şekilde icra edilmektedir" denildi.

Afrin'e Zeytin Dalı Harekâtı'nın elli yedinci gününde gelişmeleri canlı blogla aktaracağız.eki hudut birliklerine ulaştı.