Son dakika... Uyanış filminin yapımcısı Ali Avcı tutuklandı

SORGU işlemleri tamamlanan Ali Avcı , Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'silahlı terör örgüt kurma yönetme' suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Terör örgütü FETÖ tarafından düzenlenen 15 Temmuz kanlı darbe girişimini anlatan ' Uyanış ' filminin yapımcısı Ali Avcı, fragmanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başına silah dayanan görüntülerin yayınlanmasının ardından büyük tepki çekmişti. Avcı, 13 Temmuz'da Bağcılar'daki evinde gözaltına alınmıştı. Operasyon sırasında Ali Avcı'nın evinde saklandığı belirlenen ve Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki FETÖ soruşturması kapsamında hakkında arama kararı bulunan Doç. Dr. Fetullah Karabiber de gözaltına alınmıştı.

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