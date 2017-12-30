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Son dakika... Twitter'dan büyük rezalet! O içerikleri sildi...

Twitter, İsrail askerine meydan okuduğu için Türkiye'de 'Hanzala Cesaret Ödülü' alan 16 yaşındaki Filistinli aktivist Ahed Tamimi'nin hesabını sildi

Son dakika... Twitter'dan büyük rezalet! O içerikleri sildi...

Twitter, İsrail askerine meydan okuduğu için Türkiye'de 'Hanzala Cesaret Ödülü' alan 16 yaşındaki Filistinli aktivist Ahed Tamimi'nin hesabını sildi

30 Aralık 2017 Cumartesi 09:02
Son dakika... Twitter'dan büyük rezalet! O içerikleri sildi...
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TWİTTER, İsrail askerine meydan okuduğu için Türkiye'de 'Hanzala Cesaret Ödülü' alan 16 yaşındaki Filistinli Ahed Tamimi'nin hesabını şiddet içerikleri yer aldığı gerekçesiyle sildi.

Öte yandan Tamimi'nin destekçileri de dayanışmalarına devam etmek için başka bir hesap açtı. Tamimi'ye sosyal medyadan büyük destek başladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

2012 yılında Başakşehir Belediyesi'nin davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Ahed Tamimi'ye İsrail askerine meydan okuduğu için Türkiye'de 'Hanzala Cesaret Ödülü' verilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Belediyesi'nin davetlisi olarak Türkiye'ye gelen ve Şanlıurfa'da bulunan Filistinli Tamimi ile görüşmüştü.

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Son Güncelleme: 31.12.2017 00:29
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