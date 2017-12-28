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Son Dakika: Türkiye hakkında skandal iddialar ortaya atılınca Sudan açıkladı!

Türkiye'den güvenlik tehdidi iddialarına yalanlama geldi. Sudan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında yapılan Sevakin Adası anlaşmasının Arap ülkelerinin güvenliğini tehdit etmediğini bildirdi

Son Dakika: Türkiye hakkında skandal iddialar ortaya atılınca Sudan açıkladı!

Türkiye'den güvenlik tehdidi iddialarına yalanlama geldi. Sudan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında yapılan Sevakin Adası anlaşmasının Arap ülkelerinin güvenliğini tehdit etmediğini bildirdi

28 Aralık 2017 Perşembe 09:02
Son Dakika: Türkiye hakkında skandal iddialar ortaya atılınca Sudan açıkladı!
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SUDAN, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan  ziyareti sırasında yapılan Türkiye ile Sevakin Adası anlaşmasının Arap  ülkelerinin güvenliğini tehdit etmediğini duyurdu.

Sudan'ın Riyad Büyükelçiliği Basın Bölümü Sorumlusu El-Mutez Ahmed  İbrahim, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında  Türkiye ile yapılan Sevakin Adası'ndaki limanın yeniden inşası anlaşmasının Arap  ülkelerinin güvenliğini tehdit etmediğini ve bunun Mısır-Sudan arasındaki Halayib  ve Şelatin konusundaki anlaşmazlıkla ilgisinin bulunmadığını belirtti.

İbrahim, Suudi Arabistan'ın Ukkaz gazetesinde yayımlanan "Hartum,  Sevakin'i Ankara'ya veriyor. Sudan, Türkiye'ye sarılıyor" başlıklı haberde yer  alan ifadelerin Sudan'a, ülke otoritesine ve bazı ülkelerle ilişki kurma hakkına hakaret olduğunu kaydetti.

Ukkaz gazetesindeki haberde yer alan "Türkiye'nin Afrika tamahı"  ifadesini eleştiren İbrahim, "Gazete, habere Reuters ve Fransız haber ajansı  AFP'yi kaynak gösteriyor. Söz konusu ajanslarda haberin ana metnini inceledim  ancak 'tamah' kelimesine işaret eden herhangi bir ifade ya da bunda Arap ulusal  güvenliğini tehdit eden herhangi bir durum göremedim." ifadelerini kullandı.

Sudan'ın, halkının yararını gözeterek dış ilişkilerinde dikkat ettiği  üzere Arap ulusal güvenliğine zarar vermeden diğer ülkelerle barışçıl ilişkiler  kurduğunu aktaran İbrahim, "Sevakin, Sudan'ın elinde. Başka bir kesimin değil."  ifadelerine yer verdi.

Suudi Arabistan'ın Ukkaz gazetesinde "Hartum, Sevakin'i Ankara'ya  veriyor. Sudan, Türkiye'ye sarılıyor" başlığıyla yayımlanarak Reuters ve AFP'ye  dayandırılan haberde, "Türkiye'nin Afrika'ya tamah ettiği, deniz yoluyla  genişlemek istediği" yönünde ifadeler kullanıldı.

Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan'ın Sudan ziyareti çerçevesinde önceki gün mevkidaşı Dışişleri Bakanı  Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşmesinin ardından Hartum'da ortak basın toplantısı  düzenlemişti.

Gandur, basın toplantısında, Kızıldeniz'deki Sevakin Adası'nın  Türkiye'ye tahsis edilmesine ilişkin "Bölge olarak değil, Sevakin Adası yalnızca  Türkiye'ye yatırım sahası olarak verilecek. Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, eski  dönemlerde olduğu gibi hac yolculuğunun başlangıç yeri olan bu bölgenin hem  ibadet içerikli hem de turizm amaçlı ortak bir yatırım alanı olarak  değerlendirilmesini onaylıyor. Bu normal bir durum." değerlendirmesini yapmıştı.

MISIR MEDYASINA İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRME ÇAĞRISI

Öte yandan, Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf el-Kordofani, Mısır'daki  bazı basın organlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin geçen olumsuz  değerlendirmelere karşı medya araçlarına "Hartum'un Kahire ilişkilerini  gerginleştirmek yerine güçlendirmeye çalışma" çağrısında bulundu.

Kordofani, Sudan hükümetine yakın Şurug kanalındaki açıklamasında,  Mısır medyasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinden dolayı Sudan'a hücumunu  garip karşıladığını belirterek, bunun acınası bir durum olduğunu kaydetti.

Büyükelçi, "Sudan ve Mısır'ın çıkarı ilişkilerin güçlendirilmesinde.  Birbirini karalamakta değil." ifadelerine yer verdi.

Mısır'daki bazı medya organlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine  ilişkin olumsuz değerlendirmeler yapılmış, Sudan Dışişleri Bakanı Gandur bunlara  dair, "Maalesef Mısır medyasındaki bazı tepkileri izledik. Bu türden tepkilere  çok şaşırdık. Belli ki ülkeler arasında ilişkiler nasıl yönetilir bundan hiç  anlamayanlar var. Bu ziyaret başarılı olmasaydı, bu kadar ilgiye mazhar olmaz ve  bu kadar gündeme gelmezdi." ifadelerini kullanmıştı

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SudanTürkiyeAÇIKLAMASevakin AdasıGüvenlik TehdidiRecep Tayyip Erdoğan
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