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Son dakika... Türkay İseyeva’nın yakınları korkunç detayları anlattı!

Denizli’de sevgilisi Mertkan Öztürk’ün döverek öldürdüğü Azeri Türkay İseyeva’nın kuzeni Natavan Ahmedova, talihsiz kadının yaşadıklarını anlattı.

Son dakika... Türkay İseyeva’nın yakınları korkunç detayları anlattı!

Denizli’de sevgilisi Mertkan Öztürk’ün döverek öldürdüğü Azeri Türkay İseyeva’nın kuzeni Natavan Ahmedova, talihsiz kadının yaşadıklarını anlattı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 08:21
Son dakika... Türkay İseyeva’nın yakınları korkunç detayları anlattı!
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DENİZLİ’de 2 çocuk annesi Azerbaycan uyruklu Türkay İseyeva (33), 18 Nisan’da dövülerek öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınıp tutuklanan sevgilisi Mertkan Öztürk, genç kadının merdivenden düşerek hayatını kaybettiğini öne sürdü. Ancak ön otopside İseyeva’nın darp nedeniyle vücudunun büyük bölümünde morluklar oluştuğu, dövülme sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi.

BOYNU KIRILMIŞTI

Genç kadının ölümünün ardından bir hafta geçti. İseyeva’nın kuzeni Natavan Ahmedova, Türkay’ın katil zanlısından sürekli şiddet gördüğünü söyledi ve olaydan sonra zanlının ailesi tarafından da tehdit edildiklerini öne sürdü. Gazete Habertürk’ten İrem Koca'ya konuşan Natavan Ahmedova, şiddete kendisinin de şahit olduğunu belirtti ve şunları söyledi:

“Görüşüyorduk kuzenimle. Bir keresinde 2-3 günlüğüne ziyaret ettim. Gözümün önünde en az 4 kere dövdü kızı. Hep döverdi. Kuzenim kurtulamıyordu. Kimse bizim şikâyetlerimize bakmadı. Şahit tuttular, abisi hep kurtardı. Türkay’ı alıp götürmek istedim ama ‘Seviyorum’ diyordu. Adam her defasında kandırıyordu. Ölmeden 3 gün önce konuştuk. ‘Ayrıldım, kurtuldum’ dedi. Ama hep takip etti. Sonra duyduk döverek öldürmüş. Kafası paramparçaydı.”

‘ÇOCUK KORKUDAN UYUYAMIYOR’

Olayların, İseyeva’nın önceki ilişkisinden olan 7 yaşındaki oğlunun gözü önünde yaşandığını anlatan Ahmedova, “Çocuk anlattı, ‘Annemi saçlarından tutup duvarlara vurdu, ağzından, burnundan kanlar aktı’ dedi. Çocuk banyoya götürüp yüzünü yıkamış ama çoktan ölmüş zaten. Çocuğu da ‘Seni öldüreceğim’ diye tehdit etmiş. Psikolojisi bozuldu, uyuyamıyor. Gözlerini kapadığı anda Mert geldi diye ağlıyor” dedi.

‘AİLESİNDEN TEHDİT ALIYORUZ’

İseyeva’yı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Mertkan Öztürk’ün ailesinden tehditler aldığını öne süren Ahmedova, şunları söyledi:

“Abisi, olaya şahit olan kuzenimizi de bizi de tehdit ediyor. ‘4 avukat tuttuk, Mert’i kurtaracağız’ diyorlar. O adamı kurtarmalarına izin vermesinler. Mert’ten olan 5 aylık bebeği var. O da Denizli’de devlet korumasında, yuvadaymış. Cumhurbaşkanı’mıza sesleniyoruz; Bize yardım etsin.”

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Anahtar Kelimeler:
DenizliTürkay İseyeva
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