Son dakika! SP'nin cumhurbaşkanı adayı açıklandı

SAADET Partisi'nin cumhurbaşkanı adayının, partinin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu olduğu açıklandı.

ŞU ANA KADAR BELLİ OLAN CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte şu ana kadar belli olan cumhurbaşkanı adayları: Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek. Akşener ve Perinçek 100 bin imza ile aday olacaklarını açıklamıştı. HDP'nin adayı ise 4 Mayıs'ta açıklanacak.