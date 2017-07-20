Son dakika… Şoför Nebahat olarak bilinen Sezer Sezin hayatını kaybetti

1929 doğumlu Sezer Sezin 2014 yılından beri tedavi görüyordu. Yaşlılığa bağlı enfeksiyon tedavisi gören Sezer Sezin tedavi gördüğü İstanbul’da bu sabaha karşı yaşamını yitirdi .Ünlü sanatçının kızı Sevgi Sezen yaptığı açıklamada " Annem 3 yıldır Alzheimer hastalığıyla mücadele ediyordu. Bu Şişli Kolan Hastanesi'nde sabah vefat etti" dedi.

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