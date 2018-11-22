Son dakika - Şehidimizin can verdiği patlamanın raporu açıklandı

9 KASIM'DA Hakkari'nin Şemdinli ilçesi sınırlarındaki Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki mühimmat deposunda meydana gelen ve Alanya'ya şehit ateşi düşüren patlamanın raporu açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) Süngü Tepe'deki patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, "Mermi namluyu normal olarak terk etti ancak topun arkasında kama olarak adlandırılan parça olağandışı bir şekilde koptu." denildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığınca, Hakkari'deki üs bölgesindeki patlamaya ilişkin oluşturulan idari ve teknik heyetin incelemesinde, 175 mm'lik M107 K/M toplarla bugüne kadar yapılan atışlarda bu tip bir kazanın meydana gelmediği belirlendi.

Hakkari üs bölgesindeki patlamanın sebebi belirlenene kadar 175 mm'lik M107 K/M toplarla bunlara ait mühimmatın kullanımının durdurulduğu bildirildi.

ALANYA ŞEHİDİNE AĞLAMIŞTI

Patlama şehit olan 7 askerden birisi de Alanya'da yaşayan Topçu Er Yusuf Önder'di (22). İki çocuklu ailenin küçüğü olan Önder'in Alanya'daki evine ve çevresindeki evlere Türk bayrağı asılırken, evinin önüne taziye çadırı kurulmuş, Alanya şehidine ağalmıştı.

Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2018, 21:35