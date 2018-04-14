Son dakika! Saldırının ardından Esad'ın ilk görüntüsü!

DÜNYAYI sarsan saldırının ardından en çok merak edilen, Şam rejimi lideri Beşar Esad'a ne olduğuydu.
Dakikalar önce resmi olarak paylaşılan bir video, Esad'ın bu sabah elinde çantasıyla ofisine gittiğini gösteriyor.
Suriye Cumhurbaşkanlığı, söz konusu videoyu Twitter hesabından 'azim sabahı' başlığıyla paylaştı.
Rejim destekçileri söz konusu görüntüyü sosyal medyada büyük coşkuyla karşıladı.
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