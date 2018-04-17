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Son dakika: PKK'nın iğrenç yüzü! İşkence ve cinsel şiddet...

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Güven Begeç, "Terör örgütü PKK/PYD-YPG, BM raporlarında da yer aldığı gibi, işkence ve cinsel şiddete başvuruyor" dedi.

Son dakika: PKK'nın iğrenç yüzü! İşkence ve cinsel şiddet...

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Güven Begeç, "Terör örgütü PKK/PYD-YPG, BM raporlarında da yer aldığı gibi, işkence ve cinsel şiddete başvuruyor" dedi.

17 Nisan 2018 Salı 08:37
Son dakika: PKK'nın iğrenç yüzü! İşkence ve cinsel şiddet...
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BM Güvenlik Konseyinde çatışmalarda cinsel şiddet olaylarının  görüşüldüğü oturumda konuşan Begeç, Suriye'de hem rejim hem de DEAŞ ve  PKK/PYD-YPG gibi terör örgütlerinin işlediği, BM raporlarına da giren ''korkunç''  cinsel şiddet olaylarına dikkati çekti.

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonunun geçen ay  yayımlanan raporunun, terör örgütü PYD/PKK'nın paravanı SDG'nin Rakka'da  alıkoyduğu erkeklere şiddet uyguladığı, cinsel organlarını yaktığı ya da yakmakla  tehdit ettiğini ortaya koyduğunu hatırlatan Begeç, "Terör örgütü PKK/PYD-YPG, BM  raporlarında da yer aldığı gibi, işkence ve işkence ve cinsel şiddete  başvuruyor." diye konuştu.

"RAHATSIZ EDİCİ"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BM Güvenlik Konseyine  sunduğu, çatışmalarda cinsel şiddet olaylarını ortaya koyan raporuna değinen  Begeç, Myanmar ordusunun Arakan'da Rohingya Müslümanlarına uyguladığı şiddet  olaylarının da son derece "rahatsız edici" olduğunu vurguladı. Begeç, uluslararası toplumun Myanmar hükümetinden Arakanlı  sığınmacıların güvenli bir şekilde köylerine dönmesini sağlamasını, insani  erişime izin vermesini, cinsel şiddet dahil bütün şiddet olaylarına son vermesini  ve bu "kısır döngüyü" sonlandırmasını beklediğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiyenin Birleşmiş MilletlerTerör örgütü PKK/PYD-YPG
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