Son dakika: ÖSO İdlib’e girdi, çatışmalar sürüyor, TSK alarmda

İDLİB'TE çatışmasızlık bölgeleri kurulması için eylülde Astana’da anlaşmaya varan iki ülkeden Türkiye kent içi, Rusya ise kent çevresi güvenliği sağlamak üzere 500 asker gönderme hazırlıklarını tamamlamıştı.

Türkiye’nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu’na bağlı “Hamza Bölüğü” ilk olarak Fırat Kalkanı harekatıyla DEAŞ’tan temizlenen Suriye’nin kuzeyindeki bölgeden çekilip dün Halep’in kuzeyindeki Bab-ı Selame üzerinden Türkiye’ye girdi.

Ardından Hatay’a geçen bu birlik Reyhanlı yakınlarındaki Bab-ı Hava sınır kapısından geçip İdlib yoluna koyuldu.

Kamyonetlerin kasasında otomatik silahlarla yol alan ÖSO üyeleri, görüntülerini sosyal medyada paylaşıyorlar.

İŞTE HEDEF: HAYAT TAHRİR-İ ŞAM

Şu dakikalarda ÖSO’nun, İdlib’in Kefer Selin ve Kefer Tekarim köylerinde “Hayat Tahrir-i Şam” (HTŞ) adıyla yeni bir grup kuran El Kaide kökenli teröristlerle çatıştığı haberleri geliyor.

Russia Today’in haberine göre Türk İHA’larının uçuşları yoğunlaştırdığı İdlib semalarında Rus uçakları da HTŞ’ye ait silah depolarını vurmak üzere havalandı.

Rus kanalı, HTŞ’yi, “Suriye’deki en büyük terörist gruplardan biri” diye tanımlıyor.

Nusra Cephesi Temmuz 2016’da El Kaide ile bağlarını kopardığını ve Şam’ın Fethi Cephesi (ŞFC) adıyla yeniden örgütlendiğini açıklamıştı.

Son dönemde bu terör örgütüne dört küçük grubun daha katılmasıyla isim bir kez daha değişti ve HTŞ oldu.

HTŞ’nin başında, Ebu Muhammed El Culeyni (üstte) geçmişte Nusra'nın lideriydi. ABD El Culeyni'yi yakalatana 10 milyon dolar ödül vadetmişti.

HTŞ’nin bir önceki lideri olan ve şu anda grubun “Şura” dediği konseyin başına geçen Ebu Cabir kod adlı Haşim el Şeyh ise daha önce grubun rakibi sayılan Ahrar-ı Şam’ı yönetiyordu.

Bu terörist de 2000’lerin başında Irak’taki El Kaide lideri Ebu Musab el Zarkavi’nin saflarındaydı.

El Şeyh, Al Jazeera’ya verdiği röportajda, daha fazla Suriyeli’nin “kalbini kazanmak” için El Kaide ile bağlarını kopardığını açıkladıklarını itiraf etmişti.

Buna karşın HTŞ’nin çoğunu hala Nusracılar oluşturuyor ve ideolojik olarak DEAŞ’tan farkları yok.

İdlib operasyonunda askeri yetkililer şu gerçeği de göz önünde tutuyor: Fırat Kalkanı harekatıyla kurtarılan El Bab’da birkaç bin DEAŞ militanı vardı, İdlib’de ise HTŞ’nin yaklaşık 20 bin militanı olduğu tahmin ediliyor.