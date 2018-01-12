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Son dakika... Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın tahliye talepleri reddedildi

Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının ardından durumu yeniden değerlendirilen Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi

Son dakika... Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın tahliye talepleri reddedildi

Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının ardından durumu yeniden değerlendirilen Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi

12 Ocak 2018 Cuma 07:37
Son dakika... Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın tahliye talepleri reddedildi
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ANAYASA Mahkemesi'nin hak ihlali kararının ardından durumu yeniden değerlendirilen Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verilmişti. Anayasa Mahkemesi’nin kararının emsal olduğunu belirten davanın diğer tutuklu sanıkları Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın avukatları da tahliye talebinde bulunmuştu. Mahkeme heyeti, Altan ve Ilıcak hakkındaki tahliye taleplerini ise oy birliğiyle reddetti. 

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Son Güncelleme: 12.01.2018 07:46
Anahtar Kelimeler:
Ahmet AltanNazlı Ilıcak
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