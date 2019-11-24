Son dakika: MSB ve İçişleri Bakanlığı'ndan art arda açıklamalar
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasında "İl Jandarma Komutanlığınca Muş'un Şenyayla bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı. Bakanlık teröristlerin, 12 Eylül'de Diyarbakır Kulp'ta 7 sivilin şehit düştüğü EYP'li saldırının sorumlusu olduğunu bildirdi
GÜNDEM 24.11.2019, 12:55
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 3 teröristin silahlı insansız hava aracı (SİHA) tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
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