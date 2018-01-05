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Son dakika! Mimar ve gazeteci Aydın Boysan hayatını kaybetti

Mimar ve gazeteci Aydın Boysan, organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti

Son dakika! Mimar ve gazeteci Aydın Boysan hayatını kaybetti

Mimar ve gazeteci Aydın Boysan, organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti

05 Ocak 2018 Cuma 13:51
Son dakika! Mimar ve gazeteci Aydın Boysan hayatını kaybetti
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RENKLİ kişiliğiyle bilinen Mimar ve gazeteci Aydın Boysan, bugün organ yetmezliği sonucu Ulus'taki evinde hayatını kaybetti.

DOĞDUĞUNDA CUMHURİYET İLAN EDİLMEMİŞTİ

1921 doğumlu Boysan, "Ben doğduğumda daha Cumhuriyet ilan edilmemişti. Fakir bir ülkeydik ama kültürlüydük. Narlıkapı Tiyatrosu'nda Sheakspeare oynardı, Moliere oynardı, düşün artık. Yani biz, başka türlü bir hayat yaşadık. Şimdiki gibi değil. Şimdi çok daha kuru, çok sığ. İstanbul, çakallarının gelip de zaptettiği bir şehir değildi o yıllarda. Görünüşte sanki daha güzelleşmiş gibi duruyor ama yalan! Ruhu bozuldu. Ben de böyle yaşlılar gibi konuşmayayım diyorum ama bu söylediklerim yüzde 100 gerçek!" demişti.


AYDIN BOYSAN KİMDİR?

Aydın Boysan, İstanbul doğumlu olmasına karşın aslen Rizelidir. Öğretmen Nevreste Hanım ile muhasebeci Esat Boysan'ın oğludur.

1939 yılında Pertevniyal Lisesi'ni, 1945'te İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ni ( Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin Mimarlık Bölümü'nü) bitirdi. Mesleğini 1999'a kadar ara vermeden sürdürdü. Türkiye Mimarlar Odası'nın kurucuları arasında yer aldı; yönetim kurulu üyesi, ilk genel sekreteri ve İstanbul şube başkanı oldu. 1945 yılında başladığı mimarlık mesleğine 2000 yılına kadar fiilen devam eden Aydın Boysan, mimar olarak çalıştığı 55 yıl boyunca 1.5 milyon metrekare bina tasarlamıştır.


1957-1972 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ders verdi. Ulusal ve uluslararası mimarlık yarışmalarında ödüller kazandı. Kendi kitaplarını basmak için Bas Yayınları'nı kurdu. Aralıksız olarak on yıl Hürriyet ve üç yıl Akşam gazetelerinde köşe yazıları yazdı.

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Mimar Sinan Güzel Sanatlar ÜniversitesiUlusAydın BoysanGüncel
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