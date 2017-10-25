Son dakika... Meral Akşener'den ilk açıklama

AKŞENER, şunları söyledi:

Aranızda olmaktan duyduğum onuru söylemek istiyorum. Allah’ım sana şükürler olsun. Türkiye’nin kurtuluşunda, kuruluşunda, yükselişinde Ankara’dan başlayarak yürüyen müyük milletim... Türkiye’nin her yerinden işini, evini ,ailesini bırakıp yollara düşen mesele Türkiye ise Türk milleti ise çıkarız, yürürüz geliriz diyen kahraman dava arkadaşlarım...

KAHRAMANSINIZ

Evet siz kahramansınız. Tam 21 aydır mücadele ediyorsunuz. Siz iradelisiniz, inançlısınız, imanlısınız. İnançlı insanlara, haklı insanlara Allah yardım eder. Biliyorum ki bizlere de yardım edecek inşallah.

Büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları bu toprakların ikinci defa vatan kılınmasında milli iradeyi esas almışlar, savaşı bile Millet Meclisi ile yönetmişlerdir.

DEMOKRASİ TEHDİT ALTINDA

12 Eylül 1980’de siyasetin bir kere daha askıya alınmasına şahit olduk. Milletimiz demokratik olgunluğundan taviz vermeden yapılan tasarımları çöpe atmış yeni bir siyasal döneme Türkiye’nin yolunu aydınlatmıştır.

2007’den itibaren işlevsiz bir muhalefet ve demokratik olmaktan çıkmış bir siyasi yapı mevcuttur. Devletteki yapı ise 2007 cumhurbaşkanlığı seçimi ile gevşemiştir.

16 Nisan referandumu, kirli referandum. 1946 seçimleri adeta tekrar sergilenmiştir.

Toplumsal destek yetmezse yargıçlar tamamlar. Toplumsal desteği bulamazsanız yargıçlar, YSK imdadınıza koşar.

Demokrasi tehdit altındadır. Ve iktidarın hukuku her şeyin üzerindedir. Açıkça görülmektedir ki toplam siyaset açmazdadır. Post modern milli şef dönemi iktidardadır ama sürdürülebilir değildir.



ÇIKAR YOL BİZİZ

Türkiye ve millet yorgundur. Devlet yıpranmıştır. Kamu düzeni çözülmektedir. Siyasal iklimin değişmesi dışında hiçbir çıkar yol kalmamıştır. O çıkar yol biziz, sizsiniz. O çıkar yol 80 milyon Türk milletidir.

Milletimiz demokratik siyasetten sapmadan Türkiye’nin önünü açmaya karar vermiştir. Milletimiz yeni bir iktidar ile yoluna devam etme niyetini açıkça beyan etmektedir.

İYİ PARTİ İLE GÜÇLENECEĞİZ

Umutlarımız hayallerimiz var. Gücümüz var. Adil bir Türkiye istiyoruz. Özgür bir toplum istiyoruz. Hakkımız var. Yeni bir siyasal hareketle Türkiye kucaklaşmasını başlatıyoruz. Allah hayırlı eylesin.

İyi; adalettir, kararlılıktır, umuttur, gelecektir, bilgidir, zenginliktir, cesarettir. O da burada var. İyi; medeniyet demektir ve bu yolun taşlarını sadece cesurlar döşer.

Türkiye coğrafyasıyla kucaklaşıp Avrasya olacak. Dünya ile kucaklaşacak… 'İyi Parti' ile güçleneceğiz mutlu bir Türkiye olacağız.

PARTİMİZ DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE'NİN YOLUNU AÇACAKTIR

Bizler siyasette bir alan aramıyoruz, bunu talep de etmiyoruz. Çağrımız bütün Türkiye’ye inanıyoruz ki partimiz daha güçlü bir Türkiye’nin yolunu açacaktır.

Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Rauf Orbay, İsmet İnönü, Celal Bayar ve Adnan Menderes’i, Süleyman Demirel’i, Necmettin Erbakan ve Başbuğ Alpaslan Türkeş’i, Turgut Özal’ı, Bülent Ecevit’i, şehit Muhsin Yazıcıoğlu’nu ve ebediyete intikal edip de adını burada zikredemediklerimizi rahmetle anıyoruz.

2017 Türkiye’sinde toplumun önüne konan gündem ile dünya gündemi örtüşmemektedir. Türkiye dünyadaki gelişmeleri okuyamamaktadır.

BİRİNCİ İŞİMİZ GELİŞME VE İLERLEMENİN PEŞİNDEN KOŞACAK BİR TÜRKİYE’DİR

Bugünün şartlarında Türkiye’nin tarihin gerisinde kalacağı yüksek sesle dillendiriliyor. Türkiye tarihin gerisinde kalamaz. Buna müsaade etmeyeceğiz. Buna seyirci kalmamak için buradayız. Birinci işimiz gelişme ve ilerlemenin peşinden koşacak bir Türkiye’dir.

BU İKTİDAR GİDİCİ

Bu iktidar gidici. Ama çocuklar bizim çocuklarımız. Biz gençlerimizin beyinlerine sınırlar çizmeyelim. Kendi çocuklarımızdan korkmayalım onlara iyi eğitim, hür ortamlar verelim. Bırakalım onların düşünceleri, hayalleri olsun, tartışsınlar üretsinler.

KİNDAR NESİLLERE GEREK YOK

Bu, Türkiye’nin yakalayacağı yegane gelecektir. Kindar nesillere filan gerek yok. Dünya ile rekabet edeceksen donanımlı gençlerimiz sayesinde olacaktır.

'İyi Parti' olarak kararlıyız, eğitimde kalite artacak, bilim ve teknolojiye öncelik verilecektir. Hedefimiz ortalama 7 yıl olan eğitimi 11 yıla çıkartmaktır. Hedefimiz ilk 20 ülke arasına girmektir. Eğitimi ailelerin üzerinde yük olmaktan çıkaracağız inşallah.

LİYAKATIN OLMADIĞI YÖNETİMLER KORKAK YÖNETİMLERDİR

Hukuk kamu düzeninin olmazsa olmazıdır. Devlet adil olmalıdır. Adalet cehaletin düşmanıdır. Korkakların düşmanıdır. Bu nedenledir ki haktan ve liyakatın olmadığı yönetimler korkak yönetimlerdir.

Özgürlük alanlarını daraltan yönetimler ilerlemeci olmayan yönetimler korkak yönetimlerdir.

Milletten topladıklarıyla devlet ihtişamının arkasına saklanan yöneticiler aslında korkak yöneticilerdir.

Bunlar birlik dilini kullanmazlar. Korkak iktidarlar, korkak yönetimler insanlığa acıdan başka miras bugüne kadar bırakmamışlardır. Adalet ise cesaret ister. Adalet medenidir, evrenseldir. Adaleti sağlayamayan yargı vicdanları çürütür, birliği bozar, devleti çözer.

GENCECİK ÇOCUKLARIMIZ AK PARTİ’DEN KAĞIT GETİRMEDEN İŞ BULAMAMAKTADIR

Liyakatın önemi kalmamıştır. Gencecik çocuklarımız AK Parti’den kağıt getirmeden iş bulamamaktadır.

O günlerde soruları çaldırdılar, soru çaldılar bugün ise 'hamili kart yakınımdır' yazan bir kart gitmeden ne devlette ne özelde hatta ve hatta taşeronda iş bulamamaktadırlar. Bu ülkenin insanları böyle bir tabloyu hak ediyor mu. Hak etmiyor.

TOPLANTIDAN NOTLAR:

* MHP’den ihraç edilen Meral Akşener, yol arkadaşları ile birlikte kurduğu parti için Nazım Hikmet Kültür Merkezinde program düzenlendi. Program öncesi polis ekipleri kültür merkezinin çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Programa Türkiye’nin çeşitli noktalarından çok sayıda vatandaş katıldı. Meral Akşener ile birlikte binlerce insanın katıldığı programda, salonda çok sayıda kişi ayakta kaldı. Program 200 kurucular kurulunun tanıtımı ile başladı.

* Kurucular kurulunun tanıtımının ardından kürsüye Meral Akşener çağırdı. Bu sırada salonda bulunan kalabalık ayağa kalkarak Akşener’i alkışladı. Akşener’de bu ilgiye alkışla cevap verdi. Konuşmasının ilk bölümünde iktidar ve muhalefet partilerini eleştiren Akşener, daha sonra konuşmasına ara vererek partisinin isminin açıklanacağı klibi izledi. Hazırlanan klipte partinin isminin ’İYİ PARTİ’ olduğu açıklandı, sloganı ise ’Türkiye İyi Olacak’ olarak belirlendi. Partinin isminin açıklandığı esnada Akşener ve salondaki kişiler alkışla eşlik etti. Kalabalık grup, ’Başbakan Meral’ şeklinde slogan attı. Ayrıca Akşener, bu slogana ’Ben Cumhurbaşkanı olacağım’ şeklinde cevap verdi.