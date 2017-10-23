Son dakika - Melih Gökçek istifa ediyor

Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızla bir görüşme yaptık. İnşallah Cumartesi günü Ankara Büyükşehir Belediye Meclisini olağanüstü toplayacak ve Meclis üyesi arkadaşlara veda edip, istifamı vereceğim.

BEYAZ TV'ye göre Melih Gökçek 28 Ekim Cumartesi günü istifa edecek...

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.