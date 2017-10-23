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Son dakika - Melih Gökçek istifa ediyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifa edeceği tarih belli oldu. Melih Gökçek istifa edeceği tarihi Twitter'dan duyurdu ve "İnşallah Cumartesi günü Ankara Büyükşehir Belediye Meclisini olağanüstü toplayacak ve Meclis üyesi arkadaşlara veda edip, istifamı vereceğim." açıklamasında bulundu

Son dakika - Melih Gökçek istifa ediyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifa edeceği tarih belli oldu. Melih Gökçek istifa edeceği tarihi Twitter'dan duyurdu ve "İnşallah Cumartesi günü Ankara Büyükşehir Belediye Meclisini olağanüstü toplayacak ve Meclis üyesi arkadaşlara veda edip, istifamı vereceğim." açıklamasında bulundu

23 Ekim 2017 Pazartesi 19:45
Son dakika - Melih Gökçek istifa ediyor
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BEYAZ TV'ye göre Melih Gökçek 28 Ekim Cumartesi günü istifa edecek... 

Gökçek Twitter'dan açıklamalarda bulunuyor. Gökçek'in açıklamaları şöyle:

Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızla bir görüşme yaptık. İnşallah Cumartesi günü Ankara Büyükşehir Belediye Meclisini olağanüstü toplayacak ve Meclis üyesi arkadaşlara veda edip, istifamı vereceğim.

Ayrıntılar geliyor...

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Son Güncelleme: 23.10.2017 19:47
Anahtar Kelimeler:
Ankara Büyükşehir Belediye BaşkanıMelih GökçekIstifa
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