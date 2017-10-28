Son dakika... Melih Gökçek'e MHP şoku

8617 gündür belediye başkanlığı koltuğunda oturan Melih Gökçek’in istifası için Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplandı. Toplantı, Meclis Salonu yerine Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştiriliyor. CHP grubu toplantıya katılmıyor. CHP Grup Başkanvekili Doğan Yılmazkaya, toplantıya katılmama gerekçesi olarak Gökçek’in toplantıyı şova döndürmeye çalışmasını gösterdi.
GÖKÇEK'E MHP ŞOKU
14.00’teki olağanüstü meclis toplantısındaki istifaya dakikalar kala yeni bir gelişme yaşandı. MHP’li meclis üyeleri toplantıya katılmama kararı aldı. Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Ramazan Şimşek, “İl başkanımızla da yaptığımız istişare toplantısından böyle bir karar çıktı” dedi.
140 meclis üyesi olan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 100 AK Parti’li, 21 CHP’li, 15 MHP’li, 1 BBP’li ve 3 bağımsız belediye meclis üyesi bulunuyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.