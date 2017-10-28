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Son dakika... Melih Gökçek'e MHP şoku

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 8617 gündür sürdürdüğü görevini bırakıyor. CHP’li meclis üyelerinin ‘şova dönüştürecek’ gerekçesiyle katılmayacağını açıkladığı meclis toplantısına MHP’li meclis üyeleri de gelmeyecek. Gökçek, dün belediye çalışanlarına yaptığı açıklamada "Benim belediye başkanlığından ayrılmamı, Genel Başkanım Recep Tayyip Erdoğan talep etti, biz de bu talebi kırmayarak, neden talebi kırmadığımızı da yarın televizyonlardan öğreneceksiniz" demişti

Son dakika... Melih Gökçek'e MHP şoku

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 8617 gündür sürdürdüğü görevini bırakıyor. CHP’li meclis üyelerinin ‘şova dönüştürecek’ gerekçesiyle katılmayacağını açıkladığı meclis toplantısına MHP’li meclis üyeleri de gelmeyecek. Gökçek, dün belediye çalışanlarına yaptığı açıklamada "Benim belediye başkanlığından ayrılmamı, Genel Başkanım Recep Tayyip Erdoğan talep etti, biz de bu talebi kırmayarak, neden talebi kırmadığımızı da yarın televizyonlardan öğreneceksiniz" demişti

28 Ekim 2017 Cumartesi 16:08
Son dakika... Melih Gökçek'e MHP şoku
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8617 gündür belediye başkanlığı koltuğunda oturan Melih Gökçek’in istifası için Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplandı. Toplantı, Meclis Salonu yerine Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştiriliyor. CHP grubu toplantıya katılmıyor. CHP Grup Başkanvekili Doğan Yılmazkaya, toplantıya katılmama gerekçesi olarak Gökçek’in toplantıyı şova döndürmeye çalışmasını gösterdi.

GÖKÇEK'E MHP ŞOKU

14.00’teki olağanüstü meclis toplantısındaki istifaya dakikalar kala yeni bir gelişme yaşandı. MHP’li meclis üyeleri toplantıya katılmama kararı aldı. Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Ramazan Şimşek, “İl başkanımızla da yaptığımız istişare toplantısından böyle bir karar çıktı” dedi.

140 meclis üyesi olan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 100 AK Parti’li, 21 CHP’li, 15 MHP’li, 1 BBP’li ve 3 bağımsız belediye meclis üyesi bulunuyor.

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