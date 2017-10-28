Son dakika... Melih Gökçek'e MHP şoku

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 8617 gündür sürdürdüğü görevini bırakıyor. CHP’li meclis üyelerinin ‘şova dönüştürecek’ gerekçesiyle katılmayacağını açıkladığı meclis toplantısına MHP’li meclis üyeleri de gelmeyecek. Gökçek, dün belediye çalışanlarına yaptığı açıklamada "Benim belediye başkanlığından ayrılmamı, Genel Başkanım Recep Tayyip Erdoğan talep etti, biz de bu talebi kırmayarak, neden talebi kırmadığımızı da yarın televizyonlardan öğreneceksiniz" demişti