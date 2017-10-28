Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107884
ALTIN
155.228
DOLAR
3.8021
STERLİN
4.9813
EURO
4.4052
Dikkat! iPhone kamerasından izleniyorsunuz!
Dikkat! iPhone kamerasından izleniyorsunuz!
28 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
28 Ekim 2017 Yeni Alanya...
Kadınlarda idrar kaçırma hastalığı ve tedavisi
Kadınlarda idrar kaçırma hastalığı ve...
banner468

Son dakika... Melih Gökçek canlı yayında istifa etti

Ankara'da Melih Gökçek dönemi sona erdi. Saat 14:00'da kameraların karşısına geçen Gökçek, canlı yayında istifa ettiğini açıkladı. "Ülkemi lider ülke yapacağına inandığım Recep Tayyip Erdoğan'ın talebini yerine getiriyorum. Belediye Başkanlığı görevini bırakıyorum" diyen Gökçek'in son sözü ise şu oldu: Çok güzelsin Ankara..."

Son dakika... Melih Gökçek canlı yayında istifa etti

Ankara'da Melih Gökçek dönemi sona erdi. Saat 14:00'da kameraların karşısına geçen Gökçek, canlı yayında istifa ettiğini açıkladı. "Ülkemi lider ülke yapacağına inandığım Recep Tayyip Erdoğan'ın talebini yerine getiriyorum. Belediye Başkanlığı görevini bırakıyorum" diyen Gökçek'in son sözü ise şu oldu: Çok güzelsin Ankara..."

28 Ekim 2017 Cumartesi 14:10
Son dakika... Melih Gökçek canlı yayında istifa etti
banner404

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, saat 14.00’da kameraların karşısına geçti.  23.5 yıllık görev süresi boyunca Ankara'da yaptığı çalışmaları anlatan Gökçek'in konuşmasının satır başları:  

Türkiye, duble yollarla, metrolarla, şehir hastaneleriyle, hızlı trenlerle, milli harp sanayi ile Recep Tayyip Erdoğan döneminde AK Parti döneminde tanışmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye çağ atladı. Türkiye sayılamayacak yeniliklere Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ulaştı. Bu konuda liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın hakkı inkar edilemez.

Ben bir dava ahlakından geliyorum. Benim davamda nefse uymak yoktur. Şahsi çıkarlar için davaya zarar vermek yoktur. Benim davamda emir, demiri keser. Benim davamda liderin talimatına uymak gerekir.

"BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ BIRAKIYORUM"

Ülkemi lider ülke yapacağına inandığım Recep Tayyip Erdoğan'ın talebini yerine getiriyorum. Belediye Başkanlığı görevini bırakıyorum.

DÜN PERSONELLERLE VEDALAŞMIŞTI

Melih Gökçek dün Ankara belediyesinde çalışan personelle vedalaştı. Gökçek, belediye çalışanlarına yaptığı konuşmada, 'Benim belediye başkanlığından ayrılmamı, Genel Başkanım Recep Tayyip Erdoğan talep etti, biz de bu talebi kırmayarak, neden talebi kırmadığımızı da yarın televizyonlardan öğreneceksiniz' demişti.

İSTİFA ÖNCESİ SON TWEET

Gökçek, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada ''Bugün saat 14:00'de Ankara Büyükşehir Belediye Meclisimiz toplanacak. Arkadaşlarıma veda edip Belediye Başkanlığından ayrılacağım'' ifadelerini kullandı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 28.10.2017 14:39
Anahtar Kelimeler:
IstifaMelih Gökçek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanyalı yetenek Çiğdem TRT'ye konuk oluyor
Alanyalı yetenek Çiğdem TRT'ye konuk oluyor
'Brezilya kalçası' yaptırmak istedi, sonu hüsranla bitti
'Brezilya kalçası' yaptırmak istedi, sonu hüsranla bitti
FETÖ'de kılıçlar çekildi... Masaj fotoğrafı ile ortaya çıkan kavga
FETÖ'de kılıçlar çekildi... Masaj fotoğrafı ile ortaya çıkan kavga

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim