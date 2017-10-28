Son dakika... Melih Gökçek canlı yayında istifa etti

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, saat 14.00’da kameraların karşısına geçti. 23.5 yıllık görev süresi boyunca Ankara'da yaptığı çalışmaları anlatan Gökçek'in konuşmasının satır başları:

Türkiye, duble yollarla, metrolarla, şehir hastaneleriyle, hızlı trenlerle, milli harp sanayi ile Recep Tayyip Erdoğan döneminde AK Parti döneminde tanışmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye çağ atladı. Türkiye sayılamayacak yeniliklere Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ulaştı. Bu konuda liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın hakkı inkar edilemez.

Ben bir dava ahlakından geliyorum. Benim davamda nefse uymak yoktur. Şahsi çıkarlar için davaya zarar vermek yoktur. Benim davamda emir, demiri keser. Benim davamda liderin talimatına uymak gerekir.

"BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ BIRAKIYORUM"

Ülkemi lider ülke yapacağına inandığım Recep Tayyip Erdoğan'ın talebini yerine getiriyorum. Belediye Başkanlığı görevini bırakıyorum.

DÜN PERSONELLERLE VEDALAŞMIŞTI

Melih Gökçek dün Ankara belediyesinde çalışan personelle vedalaştı. Gökçek, belediye çalışanlarına yaptığı konuşmada, 'Benim belediye başkanlığından ayrılmamı, Genel Başkanım Recep Tayyip Erdoğan talep etti, biz de bu talebi kırmayarak, neden talebi kırmadığımızı da yarın televizyonlardan öğreneceksiniz' demişti.

İSTİFA ÖNCESİ SON TWEET

Gökçek, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada ''Bugün saat 14:00'de Ankara Büyükşehir Belediye Meclisimiz toplanacak. Arkadaşlarıma veda edip Belediye Başkanlığından ayrılacağım'' ifadelerini kullandı.