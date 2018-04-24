Son dakika: Korkutan deprem!

BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.34'te merkez üssü Samsat olan 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

Söz konusu olayın ardından geçen bir saatte büyüklükleri 1,4 ile 2,7 arasında değişen 8 artçı sarsıntı yaşandı.

Bu arada, depremin etkisiyle ilçe merkezi ve köylerdeki bazı binalarda hasar oluştu. Sarsıntı anında panikleyen bazı vatandaşlara da 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.