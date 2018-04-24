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Son dakika: Korkutan deprem!

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 13 kişi yaralandı. Depremde yılına evin altında kalan 147 küçükbaş hayvan telef oldu

Son dakika: Korkutan deprem!

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 13 kişi yaralandı. Depremde yılına evin altında kalan 147 küçükbaş hayvan telef oldu

24 Nisan 2018 Salı 07:42
Son dakika: Korkutan deprem!
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BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) resmi  internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.34'te merkez üssü Samsat olan  5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde  oluştuğu belirlendi.

Söz konusu olayın ardından geçen bir saatte büyüklükleri 1,4 ile 2,7  arasında değişen 8 artçı sarsıntı yaşandı. 

Bu arada, depremin etkisiyle ilçe merkezi ve köylerdeki bazı binalarda  hasar oluştu. Sarsıntı anında panikleyen bazı vatandaşlara da 112 Acil Servis  ekipleri müdahale etti.

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Son Güncelleme: 24.04.2018 05:46
Anahtar Kelimeler:
1 Büyüklüğünde Deprem5Adıyamanın Samsat Ilçesi
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