Son dakika: Korkutan deprem!

BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.34'te merkez üssü Samsat olan 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.
Söz konusu olayın ardından geçen bir saatte büyüklükleri 1,4 ile 2,7 arasında değişen 8 artçı sarsıntı yaşandı.
Bu arada, depremin etkisiyle ilçe merkezi ve köylerdeki bazı binalarda hasar oluştu. Sarsıntı anında panikleyen bazı vatandaşlara da 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.
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