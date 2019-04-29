Son dakika - Korkutan deprem

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika - Korkutan deprem
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AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde  yer alan bilgiye göre, Kuzey Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.   
 
Depremin saat 21.02'de ve 9,22 kilometre derinlikte gerçekleştiği  belirlendi.
Ayvacık'ta depremle ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı  öğrenildi.
 

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