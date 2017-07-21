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Son dakika! Kandilli, Ege'yi vuran depremin büyüklüğünü açıkladı: 6.6

Kandilli, dün gece meydana gelen depremin büyüklüğünü bugün 6.6 olarak açıklarken, en büyüğü 4.8 olan 160 artçı olduğunu bildirdi. tsunaminin maksimum 13 santim olarak ölçüldüğünü duyurdu

Son dakika! Kandilli, Ege'yi vuran depremin büyüklüğünü açıkladı: 6.6

Kandilli, dün gece meydana gelen depremin büyüklüğünü bugün 6.6 olarak açıklarken, en büyüğü 4.8 olan 160 artçı olduğunu bildirdi. tsunaminin maksimum 13 santim olarak ölçüldüğünü duyurdu

21 Temmuz 2017 Cuma 11:20
Son dakika! Kandilli, Ege'yi vuran depremin büyüklüğünü açıkladı: 6.6
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KANDİLLİ Rasathanesi, dün gece  Ege'de saat 01.31'de meydana gelen ve vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan depremle ilgili açıklama yaptı.  Kandilli, depremin büyüklüğünü 6.6 olarak güncelledi. Açıklamada "Tsunami  Bodrum liman içindeki istasyonda maksimum 13 cm olarak görüldü. 30-40 cm tsunami dalgası ölçüldü. Kıyıdan 100 metre içeriye kadar su geldi" denildi.

Kandilli'den yapılan açıklama şöyle:

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 6.6​

"Bu sabaha karşı  Bodrum'un güneyinde, son verilere göre 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu deprem kıyıya 10 km uzaklığında olup, derinliği 5 km olduğundan dolayı, hemen güneybatımızdaki  İstanköy adasındada iki kişinin can kaybına ve ciddi anlamda hasara yol açtı. Bizde şükür ki herhangi bir kaybımız yok.

160 ARTÇI OLDU, EN BÜYÜĞÜ 4.8

Bölge sismik olarak aktif bir bölge. Ekranda gördüğünüz şekilde  Gökova körfezinin batısında aktif. 160 civarı artçı sarsıntı kaydettik, bunların en büyüğü 4,8 olarak tespit edildi. Bilimsel olarak 5,5 büyüklüğüne kadar artçı bekleyebiliriz. Bölgedeki vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun diyoruz ve her an teyakkuzda olmalarını öneriyoruz.

TSUNAMİ 13 CM OLARAK ÖLÇÜLDÜ

Tsunami konuları gündeme geliyor biliyorsunuz.

Bu deprem sonrasında da bir tsunami meydana geldi ama bu tsunami sizin uzakdoğuda gördüğünüz anlamda bir tsunamiden bahsetmiyoruz. Normal bir fay bu fay. 30-40 santimetre bir düşey atım neticesinde bir tsunami meydana geldi. Bu tsunaminin bodrum limanında olan bir istasyonumuzda…

Maksimum 13 santim olarak kaydedildi Tsunami. Şunu belirtmekte fayda var. Liman içindeki cihazın konumu gereği düşük kaydedildi. Fakat güney kıyılarında çok daha yüksek seviyelerde su baskınları gözlendi. 10 metreden 100 metreye kadar su içeriye sokuldu. Akıntılı şekilde karaya, içerlere kadar girdi. Düşey olarak da 30 santim gibi… Fakat önemli olan akıntısı.

Bu bölgede oluşabilecek, Girit de tarihi verileri incelediğimizde bu bölgede tsunamileri görme olasılığı yüksek oluyor.

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Son Güncelleme: 21.07.2017 11:37
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son dakika kandilli ege yi vuran depremin büyüklüğünü açıkladı 6
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