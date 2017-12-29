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Son dakika: Kahraman ilan edilmişti! FETÖ'cüyüm diyerek teslim oldu

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in koruma müdürü Yüzbaşı Burak Akın, “Ben FETÖ üyesiyim” diyerek teslim oldu. Bu şok itiraf polisleri de şaşkına çevirdi. Yüzbaşı Akın, 15 Temmuz gecesi darbeci askerlere direndiği gerekçesiyle kahraman ilan edilmiş ve madalya ile ödüllendirilmişti

Son dakika: Kahraman ilan edilmişti! FETÖ'cüyüm diyerek teslim oldu

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in koruma müdürü Yüzbaşı Burak Akın, “Ben FETÖ üyesiyim” diyerek teslim oldu. Bu şok itiraf polisleri de şaşkına çevirdi. Yüzbaşı Akın, 15 Temmuz gecesi darbeci askerlere direndiği gerekçesiyle kahraman ilan edilmiş ve madalya ile ödüllendirilmişti

29 Aralık 2017 Cuma 08:24
Son dakika: Kahraman ilan edilmişti! FETÖ'cüyüm diyerek teslim oldu
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"15 Temmuz darbe girişimi sonrası en üst düzey itiraf geldi. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in koruma müdürü Yüzbaşı Burak Akın, “Ben FETÖ üyesiyim” diyerek teslim oldu. Ankara İl Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gelen Akın’ın şok itirafı polisleri de şaşkına çevirdi. Sorgu odasına alınan Akın, örgütün kendisine baskı yaptığı, bu baskılara dayanamadığını söyledi. Koruma müdürünün hangi baskılara maruz kaldığı ve ne tür taleplerle karşı karşıya kaldığı araştırılıyor.

ÖRGÜT NEYİN BASKISINI YAPIYOR?

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in koruma müdürü Yüzbaşı Burak Akın, kripto FETÖ’cü çıktı. Yüzbaşı Burak Akın, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne giderek teslim oldu. Akın, FETÖ üyesi olduğu itirafının ardından gözaltına alındı. Akın’ın itirafçı olduğu öğrenildi. Halen sorgusu süren Akın’ın Ankara Emniyeti’ne teslim olurken, örgüt tarafından kendisine yapılan baskılar nedeniyle geldiğini söylediği belirtildi. “Yeter artık dayanamıyorum” diyen Yüzbaşı Akın’ın örgüt tarafından hangi baskılara maruz bırakıldığı merak ediliyor.

DARBECİLERE ZAMAN KAZANDIRDI

Yüzbaşı Akın, 15 Temmuz akşamı darbe ihbarı dolayısıyla Kara Havacılık Okulu’ndaki hareketliliği denetlemesi için Org. Hulusi Akar tarafından buraya gönderilen dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Salih Zeki Çolak’a koruma müdürü olarak eşlik etti. Kara Havacılık Okulu’ndaki incelemelerini tamamlaması ardından dönüş yolunda Çolak’ın içinde bulunduğu araç, zaman kazanmak için Akın tarafından önce ODTÜ kavşağında bekletildi. Ardından da 15-20 km gibi çok düşük bir hızla Genelkurmay Başkanlığı’na gidildi. Bu esnada Genelkurmay Başkanlığı’nı ele geçiren Özel Kuvvetler, Salih Zeki Çolak’ı karargâha girer girmez yere yatırarak derdest etti. Yol güzergahındaki bu beklemelerin de karargâhtaki FETÖ hazırlığı nedeniyle olduğu tahmin ediliyor.

KAHRAMAN İLAN EDİLMİŞTİ

Yüzbaşı Burak Akın, 15 Temmuz gecesi darbecilere direndiği gerekçesiyle kahraman ilan edilmiş ve madalya ile ödüllendirilmişti. Kamera görüntüleri de ortaya çıkan olaylarda, Burak Akın, darbe girişimini engellemeye çalışırken bacaklarından vurulmuş, yaralarına turnike yapmak isteyince de darbeci askerler tarafından “Turnike yok” denilerek engellenmişti. Darbeci askerlerden biri, Akın’ı vurduğunu inkar etmişti.

Kaynak: Yenişafak

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