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Son dakika! İstifası istenen Gökçek, Erdoğan'ın verdiği yemeğe katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari onuruna verdiği öğle yemeğine, istifası gündemde olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçe de katıldı

Son dakika! İstifası istenen Gökçek, Erdoğan'ın verdiği yemeğe katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari onuruna verdiği öğle yemeğine, istifası gündemde olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçe de katıldı

19 Ekim 2017 Perşembe 15:17
Son dakika! İstifası istenen Gökçek, Erdoğan'ın verdiği yemeğe katıldı
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan  Nijerya  Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari onuruna öğle yemeği verdi.

MELİH GÖKÇEK DE YEMEKTEYDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde  Nijerya  Cumhurbaşkanı onuruna verdiği öğle yemeğinde istifası gündemde olan  Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı  Melih Gökçek'in de olduğu öğrenildi.

ERDOĞAN: İSTİFALAR EN KISA SÜREDE GELECEK

Hatırlanacağı üzere  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya dönüşü yaptığı açıklamada  Melih Gökçek'in istifasının istendiğini duyurmuştu. Erdoğan bugün de gazetecilere yaptığı açıklamada "3 belediye başkanı istifa etti. Üçünün de en kısa sürede istifa edeceğine inanıyorum." demişti.

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Ankara Belediye BaşkanıCumhurbaşkanı ErdoğanRecep Tayyip ErdoğanTayyip Erdoğanİ.Melih Gökçek
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