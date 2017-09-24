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SON DAKİKA: İBB Başkanı Belli Oldu! İşte Yeni İsim

Kulislerde Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın Büyükşehir'de koltuğu devralacağı dillendiriliyor

SON DAKİKA: İBB Başkanı Belli Oldu! İşte Yeni İsim

Kulislerde Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın Büyükşehir'de koltuğu devralacağı dillendiriliyor

24 Eylül 2017 Pazar 15:22
SON DAKİKA: İBB Başkanı Belli Oldu! İşte Yeni İsim
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KADİR Topbaş'ın istifasından sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yerine kimin geleceği merak konusu oldu.

Önce Topbaş'ın istifasından sonra yerine seçilecek ismin mevcut 2. Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ olacağı konuşuldu.

MEVLÜT UYSAL TEBRİKLERİ KABUL EDİYOR

Ancak sürpriz bir isim ön plana çıktı. Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için şimdiden tebrikleri kabul etmeye başladığı kulislere yansıdı.

İSTANBUL HUKUK'TAN MEZUN

Başakşehir Belediyesi'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Mevlüt Uysal'ın özgeçmişi şu şekilde:

1966 senesinde Antalya/Alanya’da doğan Mevlüt Uysal, ilk ve orta öğrenimini memleketinde tamamladıktan sonra, 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

Üniversite yıllarından itibaren ülke ve toplum sorunları ile yakından ilgilendi, siyasi ve sosyal çalışmaların içerisinde aktif olarak bulundu. Okulu bitirdikten sonra başladığı serbest avukatlık mesleğini icra ederken, bir taraftan da aktif siyasetle meşgul oldu ve mahalle temsilciliğinden ilçe başkanlığına kadar her kademede hizmet tecrübesi kazandı.

Gerek mesleği ile ilgili gerekse diğer sosyal konularda faaliyet gösteren birçok sivil toplum örgütünün kuruluşunda yer aldı, yönetiminde bulundu.

KURUCU BELEDİYE BAŞKANI


1997’den itibaren ikamet etmekte olduğu Başakşehir’de 1. Etap Site Yönetimi Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

29 Mart 2009 Mahalli İdareler Seçimi’nde Başakşehir Belediyesi kurucu Belediye Başkanı olarak görev alan Mevlüt Uysal, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimi’nde ikinci kez Başakşehir Belediye Başkanlığı’na seçildi. Mevlüt Uysal evli ve dört çocuk babasıdır.

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Son Güncelleme: 24.09.2017 15:27
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