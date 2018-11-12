Son dakika: Hükümet harekete geçti! Yeni sistem yüzleri güldürdü...

CUMHURBAŞKANLIĞI hükümet sisteminin sosyal karnesi de yüzleri güldürdü. Bu yıl 2 milyon kişiye nakdi yardım, 6.8 milyon kişiye 5.8 milyar liralık sağlık primi, 3.2 milyon çocuğa eğitim-sağlık, 65 yaş üstü 1 milyonun üzerinde vatandaşa 4.1 milyar liralık destek sağlandı. Yoksul ailelerin kirasını devlet öderken dar gelirliye bu yıl 33 binin üzerinde konut verildi.

Evde bakım hizmeti kapsamında 500 binin üzerinde kişiye 4.92 milyar lira, 888 bin çocuk için 373 milyon lira doğum yardımı yapıldı. İki milyon kişiye sosyal yardım kartı verilirken, eşi ölen 265 bin kadına 540 milyon lira nakit desteği, 57 bin çocuğa 39 milyon lira öksüzyetim, 2.7 milyon kişiye de 263 milyon liralık gıda yardımı yapıldı. Bir milyonun üzerinde kişiye 65 yaş üstü yaşlılık-engellilik yardımı kapsamında 4 milyar 168 milyon lira ödeme yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk şu mesajları verdi:

KAMUDA ENGELLİ İSTİHDAMI ARTTI: Kamuda istihdam edilen engelli vatandaşların sayısı ekimde 54 bine yaklaştı. Böylece 2002'den bu yana yaklaşık 10 kat artış sağlandı. Engelli destek programı kapsamında 1 milyon 750 bin kişiye ulaşıldı, 15 milyon lira destek sağlandı.

3.2 MİLYON İHTİYAÇ SAHİBİ AİLEYE ULAŞILDI: Bu yılın sonunda sosyal yardım harcamalarının 43.4 milyar liraya ulaşması bekleniyor. Geçen yıl sosyal yardım programlarıyla 3.2 milyon ihtiyaç sahibi aileye ulaşıldı. Çocuklarını düzenli okula göndermelerini teşvik için yıllık ortalama 2 milyon 200 bin çocuk şartlı eğitim yardımından yararlandı.

6.8 MİLYONA DESTEK: Genel sağlık sigortası uygulaması ile yoksul vatandaşların ücretsiz sağlık hizmeti almaları sağlandı. Uygulamanın başladığı 2012 yılından bu yana tolam 42.8 milyar lira tutarında ödeme gerçekleştirildi.

İŞTE SOSYAL YARDIM ALANA ÖNCELİK: Sosyal yardım alan çalışabilir durumdaki yaklaşık 174 bin kişi bu yıl İŞKUR'a yönlendirildi ve istihdamlarının teşvik edilmesi sağlandı.

KRONİK HASTALARA HİZMET: Toplam 2 bin 164 kronik hastaya yaklaşık 12 milyon liralık destek sağlandı. Ağır kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağlı olan vatandaşların elektrik giderleri, kesintisiz güç kaynağı maliyetlerini devlet karşılıyor.