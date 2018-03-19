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19 Mart Günlük Burç Yorumu

Son dakika... Hasan Celal Güzel vefat etti

İHA'nın geçtiği habere göre Türk siyasetinin renkli isimlerinden eski Bakan Hasan Celal Güzel Ankara Güven Hastanesi'nde 73 yaşında vefat etti

Son dakika... Hasan Celal Güzel vefat etti

İHA'nın geçtiği habere göre Türk siyasetinin renkli isimlerinden eski Bakan Hasan Celal Güzel Ankara Güven Hastanesi'nde 73 yaşında vefat etti

19 Mart 2018 Pazartesi 08:30
Son dakika... Hasan Celal Güzel vefat etti
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AA dün akşam geçtiği haberde Denizli'de özel bir hastanede tedavi gören eski bakanlardan Hasan Celal Güzel'in (73), akciğer enfeksiyonu ve bağırsak problemi tanısıyla Güven Hastanesi'nde tedavi altına alındığını duyurmuştu.

Güzel'in oğlu Mustafa Veysi Güzel,  babasının Denizli'de sabah saatlerinde rahatsızlandığını ve kentteki bir özel hastanede ilk müdahalesinin yapıldığını söylemişti.

BÖBREK YETMEZLİĞİ VARDI

Hasan Celal Güzel'in ambulans helikopterle öğleden sonra Ankara'ya getirilerek Güven Hastanesi'ne yatırıldığını ifade eden Güzel, şu bilgileri vermişti. "Babamın böbrek yetmezliği vardı, belli aralıklarla diyalize giriyordu. Bir süre önce de akciğer enfeksiyonu geçirmişti ve tedavi olmuştu. Şimdi de yine akciğer enfeksiyonu ve bağırsağında bir probleme bağlı olarak rahatsızlandı. Bilinci açık, konuşuyor. Klinikte tedavi altında. Genel sağlık durumuna ilişkin yarın daha detaylı bilgi vermek mümkün olacak."

HASAN CELAL GÜZEL KİMDİR?

TBMM'de yer alan bilgilere göre;

Hasan Celal Güzel 1945 yılında Gaziantep'te doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Malatya'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasalı bitirdi. Makro ekonomi alanında "Türkiye'nin İktisadi Büyüme Modelleri" isimli tezini verdi.

Devlet Planlama Teşkilatında çeşitli ekonomik ve sosyal sektörlerde uzman yardımcısı, uzman ve sektör sorumlusu olarak çalıştı.

Başbakanlık Müşavirliği, Başbakanlık Ekonomik ve Sosyal İşler Başkanlığı, Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı, İçişleri Bakanlığı Müşavirliği ve Müsteşar Yardımcılığı, DPT Genel Sekreterliği ve Müsteşar Vekilliği ve Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı gibi görevlerde bulundu. 24 Ocak 1980 ekonomik istikrar tedbirlerinin alınmasında önemli rol oynadı. 1983 yılında otuz sekiz yaşında Türkiye'nin en genç Başbakanlık Müsteşarı oldu.

Çeşitli üniversitelerde, akademilerde ve Kara Harp Okulunda ekonomi, maliye, hukuk, ekonomik ve sosyal tarih, ekonomik sistemler, doktrinler ve kamu yönetimi konularında öğretim görevlisi olarak hizmet verdi ve akademik çalışmalar yaptı.

1986 yılında ara seçimlerde Anavatan Partisinden Gaziantep Milletvekili seçildi ve Turgut Özal Hükûmetinde Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü olarak görev aldı. 1987 yılı genel seçimlerinde yeniden milletvekili seçilerek Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı yaptı.

23 Kasım 1992'de Yeniden Doğuş Partisini (YDP) kurdu ve Genel Başkan seçildi.

1994 Yılı sonunda "Yeni Türkiye" isimli iki aylık akademik dergiyi yayınlamaya başladı. Sekiz yılda 4 binin üzerinde makale ve 40 bin sayfalık külliyat ortaya çıkarttı. Ayrıca Yeni Türkiye Araştırma ve Yayın Merkezini kurarak demokrasi üzerine kitaplar yayınladı. 1998 yılında Cumhuriyetin 75’inci yıl dönümü münasebeti ile 5 ciltlik bir "Cumhuriyet" çalışması, Osmanlı'nın 700’üncü kuruluş yıl dönümü için 12 ciltlik "Uluslararası Osmanlı Araştırması" ve 2002 yılında 21 ciltlik "Uluslararası Türkler" çalışmasını gerçekleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Hasan Celal GüzelVefatHastaneGündem
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