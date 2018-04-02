Son dakika haberi: Tosun 500 milyonu bavulla kaçırmış

ÇİFTLİK Bank’la ilgili ilk ihbar geçtiğimiz mayısta geldi, düğüm aralık ayında çözüldü. 11 milyon liralık blokaj uygulanınca Mehmet Aydın yurt dışına kaçtı. 500 milyonu da FETÖ’nün himmet paralarını yurt dışına çıkardığı gibi, bavullarla götürdü. Aydın ve sisteme yüksek miktarda para yatıranların FETÖ bağlantısı inceleniyor.

Çiftlik Bank piramit satış dolandırıcılığı ile ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki tespitler, ihmaller dizisini gözler önüne serdi. Çiftlik Bank’taki düğüm, Aralık 2017 tarihinde 11 milyon liralık bir banka hareketine el konulmasıyla çözüldü. Sistemle ilgili bu tarihten önce de ciddi ihbarlar oldu. Ancak işleme alınmaması sebebiyle dolandırıcılığın boyutu büyüdü.



İLK İHBAR MAYIS 2017’DE GELDİ

2016 Ağustos’undan sonra başlayan sistemle ilgili ilk ihbar, Mayıs 2017’de Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir mağdur tarafından yapıldı. Bu kişi sistemin işleyişi hakkında oldukça detaylı bilgi verdi. Denetleme birimleri asgari ücretli kişilerin Çiftlik Bank’ın internetteki ödeme sistemi ‘Papara’ üzerinden yüksek miktarda para yatırdığını belirledi.

2.5 MİLYONLUK BLOKAJ ÇÖZÜLDÜ

2017 Temmuz’unda hesaptaki 2,5 milyon lira şüpheli görülerek bloke edildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu yapıldı. 7 gün bloke edilen tutarla ilgili işlem yapılmayınca bu kez bakan oluruyla bu süre 4 kez 7’şer gün uzatıldı. Ancak soruşturma başlatılmayınca 2,5 milyon lira üzerindeki blokaj kaldırıldı.

İKİNCİ GİRİŞİM ARALIKTA OLDU

Sistemdeki para artışının dikkat çekmesi üzerine 2017 Aralık’ında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Vergi Denetim Kurulu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı’na tekrar suç duyurusu yapıldı. Soruşturma başlatılmasıyla bankadaki 11 milyon TL bloke edildi, işletmenin malvarlıkları donduruldu.

‘TOSUN’ YURTDIŞINA KAÇTI

11 milyon liranın bloke edilmesi üzerine şüphelenmeye başlayan Çiftlik Bank’ın sahibi Mehmet Aydın kaçmak için harekete geçti. Böylece 2016 yılı Ağustos ayından sonra başlayan dolandırıcılık sisteminde biriken paralar, 2017 sonlarına doğru bavullar halinde yurtdışına kaçırılmaya başlandı. Mehmet Aydın da Uruguay’a normal yollardan aralık ayında gitti.

FETÖ BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Sistemle Aralık 2017’ye kadar 1,2 milyar lira para toplandı. 650 milyon, sisteme ilk girenlere geri ödendi. Çeşitli yatırımların yanısıra bağlantılı 11 şirkete sermaye olarak 128 milyon lira para aktarıldı. Mehmet Aydın, 500 milyon liraya yakın bir parayla kaçtı. Toplanan paralar bavullarla yurtdışına çıkarıldı. Bu yöntemin, topladığı himmetleri yurtdışına kaçıran FETÖ’nün taktiği ile benzerlik göstermesi üzerine, Aydın’ın örgüt bağlantısı da araştırılmaya başlandı.

Arkasında Birileri Var

Denetleme birimleri 27 yaşındaki bir kişinin yaklaşık 1 yıl içerisinde topladığı 1,2 milyar TL’yi kontrol etmesinin zorluğuna dikkat çekiyor. Bilgisayar mühendisi olan ‘Ersan’ isimli bir şahsın sistemin yürütülmesini kolaylaştırdığı belirtildi. Bu kişinin arkasında da birilerinin olduğu yönünde kuşkular hakim.

Sistem mercek altında

Mehmet Aydın’ın FETÖ bağlantısı araştırılırken, çiftlik olarak gösterdiği 7-8 adet arsayı FETÖ’cülerden aldığı tespit edildi. Ayrıca, FETÖ’cülerin yurt dışına kaçırılacak paraları bu sisteme sokarak yurt dışına gönderip göndermediği incelemeye alındı. Sisteme yüksek miktarda para yatıranların FETÖ ile ikincil bağının olup olmadığı mercek altında.

PARA YATIRANA ÖZEL İNCELEME

Sisteme para yatıranların başında emekli asker, polis, futbolcu ve milletvekillerinin geldiğine dikkat çekiliyor. Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) ve Gümrük Bakanlığı’na 5 bini aşkın şikayet gelmiş; ancak, sisteme bulaşan 132 bin kişi de inceleniyor. Yatırdığı parayı geri alarak ‘sistemin güvenli’ olduğu mesajı veren kesim özellikle inceleniyor.