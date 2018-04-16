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Son dakika haberi! Jandarmanın en seçkin timleri terörist avında

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi kırsalında 10 gün önce PKK terör örgütü mensupları ile girilen çatışmanın ardından Gümüşhane, Trabzon ve Giresun illerinin kritik bölgelerindeki operasyonlar devam ediyor

Son dakika haberi! Jandarmanın en seçkin timleri terörist avında

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi kırsalında 10 gün önce PKK terör örgütü mensupları ile girilen çatışmanın ardından Gümüşhane, Trabzon ve Giresun illerinin kritik bölgelerindeki operasyonlar devam ediyor

16 Nisan 2018 Pazartesi 09:43
Son dakika haberi! Jandarmanın en seçkin timleri terörist avında
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YABAN hayatını görüntülemek için ormanlık alanlara kurulan fotokapanlara son 10 gün içerisinde yakalanan teröristlerin görüntüleri incelemeye alınırken, teröristlerin kaçış güzergahlarında tedbir alındı, takip başladı. 5 Nisan’da yaşanan sıcak çatışmada bir teröristin yaralandığı bilgisine ulaşan ekipler, hassas burunlu köpeklerin yanı sıra teröristlerin izini ararken, havadan insansız hava araçlarıyla bölge didik didik aranıyor. 

Terörle mücadele çalışmaları kapsamında geçtiğimiz yıl ilk kez Trabzon'un Maçka ilçesinde Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ve 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için gelen Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı Jandarma Özel Operasyon Komutanlığı (JOPER) Timleri, geçtiğimiz günlerde 1 tabur olarak Ankara’dan gelerek yeniden Maçka ilçesinde operasyonlara başladı. 


JOPER’in yanı sıra yine TSK’nın en seçkin askerleri arasında gösterilen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) Timleri de Giresun kırsalına kaydırılarak operasyonlara katılıyor. Giresun kırsalında son günlerde ciddi bir hareketlilik tespit edilirken, operasyonların Kürtün-Doğankent arasındaki bölgede yoğunlaştığı kaydedildi. Jandarma timlerinin operasyonlarına polis özel harekat ekipleri (PÖH) de destek veriyor.

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