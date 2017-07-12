Son dakika... FETÖ'nün medya yapılanmasına operasyon

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığının, örgütün şifreli haberleşme programı " ByLock " kullanıcısı olduğu öne sürülen medya mensuplarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında arama ve gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, 7 şüpheli yakalandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 2'sinin cezaevinde olduğu tespit edilirken, 8 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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