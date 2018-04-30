Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 20°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
107614
ALTIN
172.058
DOLAR
4.0467
STERLİN
5.5690
EURO
4.9000
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 30 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Yakın gelecekte tüm araçlar uçacak
Yakın gelecekte tüm araçlar uçacak
Uzun iş saatleri kaygı ve stresi artırıyor
Uzun iş saatleri kaygı ve...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 29 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...

Son dakika: Feci kaza! 5 kişi hayatını kaybetti

İzmir’in Dikili ilçesinde, bir kamyonet ile tur otobüsünün çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Son dakika: Feci kaza! 5 kişi hayatını kaybetti

İzmir’in Dikili ilçesinde, bir kamyonet ile tur otobüsünün çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 08:16
Son dakika: Feci kaza! 5 kişi hayatını kaybetti
banner404


KAZA, saat 21.45 sıralarında İzmir-Çanakkale Yolu Tahtalı Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bülent Karabulut yönetimindeki 35 GA 1219 plakalı kamyonet İzmir yönünden Edremit istikametine seyir halinde olduğu sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Menderes Husu 45 TG 971 plakalı tur otobüsü ile çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 sağlık ve güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen aracın içinde sıkışan yaralıları yaptıkları müdahale ile çıkartırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kamyonette bulunan sürücü Bülent Karabulut ve Ebru Karabulut’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 

Öte yandan, ağır yaralanan 8 yaşındaki Ege Karabulut, 14 yaşındaki Cansu Karabulut ve 4 yaşındaki Çınar Karabulut kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada ağır yaralanan 10 yaşındaki Yağmur Karabulut ambulansla Bergama Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.  Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
İzmir’in Dikili IlçesiFeci KazaBir Kamyonet Ile Tur Otobüsünün çarpışması Sonucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
7 dakikada bunu yaptılar! Şoke olacaksınız
7 dakikada bunu yaptılar! Şoke olacaksınız
Gece yarısı utandıran görüntü!
Gece yarısı utandıran görüntü!
Beratcan'ın ağabeyinin velayeti anneye verildi
Beratcan'ın ağabeyinin velayeti anneye verildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim