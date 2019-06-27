Son dakika! Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İl Seçim Kurulu’na gelerek mazbatasını aldı. İmamoğlu yaptığı kısa açıklamasında “Her şeyden önce şehrimize milletimize ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye’mizin lokomotif şehri umarım en hayırlı işleri yapacağımız bir 5 yılı hep birlikte yaşarız. 39 ilçenin ilçe seçim kurulu başkanlarına heyetlerine sandık kurullarında görev alan tüm siyasi parti temsilcilerine herkese her demokrasi neferine ben yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.