Son dakika... Doğalgaz borusu patladı!

AVCILAR Gümüşpala Mahallesi’nde henüz bilinmeyen nedenle patlayan doğalgaz borusu alev aldı. Yol ortasından yükselen alevler mahallede paniğe neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Bölgeye İGDAŞ ekipleri de sevk edildi. Metrelerce yükselen alevler, çevrede bulunan araçlarda da hasara neden oldu. Gazın kesilmesiyle alevler söndü. İtfaiye ve İGDAŞ’ın çalışmaları devam ediyor.