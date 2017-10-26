Son dakika! CHP'nin yeni Meclis Başkanvekili belli oldu

CHP'DE bugün, yeni grup başkanvekilleri ve Meclis Başkanlık Divanı üyelerinin seçimi için, parti grubu basına kapalı toplandı. CHP'nin yeni Meclis Başkanvekili Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün oldu.

OYLARIN 76'SINI ALDI

Akif Hamzaçebi'nin karşısına rakip olarak çıkan Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün kullanılan oyların 76'sını alarak CHP'nin yeni Meclis Başkanvekili oldu. Akif Hamzaçebi ise oyların 48'ini aldı. Bu sonuçla CHP'nin yeni Meclis Başkanvekili Yaşar Tüzün oldu.

GRUP BAŞKANVEKİLLERİ DE SEÇİLECEK

Grup başkanvekilliği seçiminin çekişmeli geçmesi bekleniyor. 3 grup başkanvekilinden Levent Gök aday olmayacağını açıklamıştı. Diğer grup başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Altay ise yeniden aday.

10 İSİM YARIŞACAK

Habertürk TV'nin haberine göre; Bu isimler dahil 10 ismin grup başkanvekilliği seçimine katılmaları bekleniyor. Muharrem Erkek, Candan Yüceer, Gaye Usluer, Engin Özkoç, Aytuğ Atıcı, Haluk Pekşen ve Cemal Okan Yüksel seçim yarışına katılacak isimler arasında. Grup başkanvekili seçilebilmek için gruptaki milletvekili sayısının salt çoğunluğunun oyunu almak gerekiyor. Yani en az 66 oy gerekli.

DİVAN ÜYELİKLERİ İÇİN DE SEÇİM YAPILACAK

Basına kapalı toplanacak grup toplantısında, Meclis Başkanlık Divanı üyelikleri için de seçim yapılacak.

YAŞAR TÜZÜN KİMDİR?

Ticaret lisesi ve Pacific Hill Üniversitesi'ni bitirdi. Bilecik Genç İşadamları Derneği başkanlığı, TESK ( Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu) Yönetim Kurulu üyeliği, Bilecikspor başkanlığı, Marmara Boğazları ve Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. SHP Gençlik Kolları Başkanlığı ve CHP Bilecik İl Başkanlığı yaptı. Bilecik Belediye başkanlığı yaptı. Belediye Başkanlığı sırasında Tarihi Kentler Birliği'nde görev yaptı. 22., 23. ve 25. Dönem Bilecik milletvekilidir. 22. Dönem'de TBMM Başkanlık Divanı Kâtip üyeliği görevinde bulundu. 23. Dönem'de aynı göreve yeniden seçildi. CHP'den Çankaya Belediye Başkan aday adayı oldu. 25. Dönem'de tekrar Bilecik milletvekili oldu. Evli ve 2 çocuk babasıdır.