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Son dakika: CHP'nin meclis başkanı adayı belli oldu

CHP'nin Meclis Başkanı adayı İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel oldu

Son dakika: CHP'nin meclis başkanı adayı belli oldu

CHP'nin Meclis Başkanı adayı İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel oldu

08 Kasım 2017 Çarşamba 10:21
Son dakika: CHP'nin meclis başkanı adayı belli oldu
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CHP, Meclis Başkanı adayı olarak İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel'i belirledi.
MECLİS BAŞKANLIĞI SEÇİMİ NE ZAMAN?

Meclis Başkanlığı seçiminin 17-21 Kasım tarihleri arasında yapılması bekleniyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, öne çıkan tarihin 20 Kasım pazartesi olduğu söylemişti.
AK PARTİ'NİN ADAYI KİM OLACAK?

AK Parti'nin Meclis Başkanı adayının da yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Partili milletvekilleri ile bir araya geleceği görüşmede gündeme geleceği belirtiliyor.
ZEKERİYA TEMİZEL KİMDİR?

Zekeriya Temizel, 1948 yılında Tokat'ta doğdu. 1970 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olan Zekeriya Temizel, 1971-1972 yıllarında, Maliye Bakanlığı'nda Gelirler Kontrolörü olarak çalıştı. Daha sonra Maliye Müfettişi ve Maliye Başmüfettişi oldu.
1977-1979 yıllarında AİTİA Maliye Enstitüsü Lisans Üstü Eğitim programında vergi muhasebesi ve Türk vergi sistemi konusunda dersler veren Zekeriya Temizel, 1980-1982 yıllarında Strasbourg Louis Pasteur üniversitesinde lisansüstü eğitimi yaptı. Temizel, 'Vergi Sistemleri ve Avrupa Ekonomik Topluluğu Ülkelerinin Ekonomik Bütünleşmesi" konulu tez ile DEA aldı.
1993 YILINDA MALİYE BAKANLIĞI MÜŞAVİRİ OLDU

Zekeriya Temizel, 1983 yılında araştırma için bulunduğu Fransa'da "Avrupa Para Sistemi ve Avrupa Topluluğu Ortak Tarım Politikası" konularında incelemeler yaptı. Zekeriya Temizel, 1984 yılında Gelirler Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı'na getirildi. 1986 yılında OECD Mali İşler Bölümü'nde "Çokuluslu şirketlerin vergilendirilmesi ve transfer fiyatları" konusunda 6 ay süre ile staj yaptı ve "Bilgisayar stratejilerinin belirlenmesi ve yönetimde bilgisayar kullanılması" konusunda akademikeğitimlere katıldı.
1988 yılında Gelirler Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Zekeriya Temizel, 1989 yılında İstanbul Defterdarlığı'na, 1992 yılında ise Gelirler Genel Müdürlüğü'ne atandı. Zekeriya Temizel, 1993 yılında ise Maliye Bakanlığı Müşaviri oldu.
1995'TE MECLİS'E GİRDİ

24 Aralık 1995 seçimlerinde DSP İstanbul Milletvekili olarak TBMM'ye giren Zekeriya Temizel, 55 ve 56. hükümetler döneminde Maliye Bakanlığı yaptı. Bakanlığı döneminde, Mali Milat olarak bilinen vergi düzenlemesine de imza attı.
Bakanlık görevinden 18 Nisan 1999 seçimlerinde DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için istifa eden Zekeriya Temizel, bu seçimleri kazanamadı.
Zekeriya Temizel, 31 Mart 2000 tarihinde, yeni oluşturulan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanlığı'na getirildi. Zekeriya Temizel, 21 Şubat 2001 ekonomik krizinde, Dünya Bankası Başkan Yardımcılarından Kemal Derviş'in ekonomiden sorumlu Devlet Bakanlığı'na getirilmesinin ardından, 3 Mart 2001'de bu görevinden istifa etti.
Zekeriya Temizel, evli ve 2 çocuk babası. Fransızca ve Almanca bilen Zekeriya Temizel'in ombudsmanlık konusunda araştırmaları ve bu konuda yayımlanmış bir kitabı bulunuyor. Zekeriya Temizel'in ayrıca Fransa'da "Avrupa Para Sistemi" ve "Avrupa Topluluğu Ortak Tarım Politikası" konularında incelemeleri var.

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CHPnin Meclis Başkanı AdayıZekeriya Temizel
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