Son dakika: CHP, 15 Temmuz anma törenine katılacak

TEZCAN , TBMM'de yaptığı basın toplantısında, CHP'nin TBMM'deki anma törenlerine katılacağını belirterek, 'Şık olmayan bir davet şekli vardı. Birçok gelişmeyi basından öğrendik. Basında öğrendiğimizin dışında bir davet geldi. Yeni gelen davet üzerine verilen bir karardır. 16 Temmuz sabaha karşı Birinci Meclis'te başlayan 00.13'teki yürüyüşte Sayın Genel Başkanımız ve bütün milletvekillerimizle hazır olacağız' dedi.