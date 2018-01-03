Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya kritik ziyaret!

SABAH saatlerinde gazetecilerin Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 6 Ocak'ta Almanya'ya gideceğini açıkladı. Çavuşoğlu, 6 Ocak'ta gideceği Almanya'da mevkidaşı Sigmar Gabriel'le görüşecek.
ABD İLE İLİŞKİLER
ABD ile ilişkilere de değinen Çavuşoğlu, 23 Ocak'ta çalışma gruplarının bir araya geleceğini söyledi. Çavuşoğlu, ilişkilerin iyileşmesinin ABD'nin elinde olduğunu vurguladı.
İRAN'DAKİ OLAYLAR
İran'daki olaylara ilişkin de konuşan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Ruhani'nin açıklamalarını olumlu bulduğunu belirtti. Dışarıdan müdahalelere karşı olduklarını belirten Çavuşoğlu, Netanyahu ve Trump'ın gösterileri desteklediklerini söyledi.
Çavuşoğlu, "İran'ı eleştiren çifte standarttan uzak olmalı. Yönetim değişecekse seçimle değişmeli." şeklinde konuştu.
"2018 İLİŞKİLERDE DAHA İYİ BİR YIL OLACAK" DEMİŞTİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önceki gün Ankara'da Alman haber ajansı dpa'nın Türkiye-Almanya ilişkilerine yönelik sorularını yanıtllamış "Almanya ile ilişkilerde 2018 daha iyi bir yıl olacak" demişti.
"DEVLETLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER, HALKLARI ETKİLEMEMELİ"
Türklerin Almanları geleneksel anlamda "iyi dost" olarak gördüğünü hatırlatan Çavuşoğlu, "Devletler ve hükümetler arasında görüş ayrılıkları hatta sorunlar yaşanabilir. Ancak bu halklarımız arasındaki ilişkileri etkilememelidir" demişti.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.