Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya kritik ziyaret!

SABAH saatlerinde gazetecilerin Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 6 Ocak'ta Almanya'ya gideceğini açıkladı. Çavuşoğlu, 6 Ocak'ta gideceği Almanya'da mevkidaşı Sigmar Gabriel'le görüşecek.

ABD İLE İLİŞKİLER

ABD ile ilişkilere de değinen Çavuşoğlu, 23 Ocak'ta çalışma gruplarının bir araya geleceğini söyledi. Çavuşoğlu, ilişkilerin iyileşmesinin ABD'nin elinde olduğunu vurguladı.

İRAN'DAKİ OLAYLAR

İran'daki olaylara ilişkin de konuşan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Ruhani'nin açıklamalarını olumlu bulduğunu belirtti. Dışarıdan müdahalelere karşı olduklarını belirten Çavuşoğlu, Netanyahu ve Trump'ın gösterileri desteklediklerini söyledi.



Çavuşoğlu, "İran'ı eleştiren çifte standarttan uzak olmalı. Yönetim değişecekse seçimle değişmeli." şeklinde konuştu.

"2018 İLİŞKİLERDE DAHA İYİ BİR YIL OLACAK" DEMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önceki gün Ankara'da Alman haber ajansı dpa'nın Türkiye-Almanya ilişkilerine yönelik sorularını yanıtllamış "Almanya ile ilişkilerde 2018 daha iyi bir yıl olacak" demişti.

"DEVLETLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER, HALKLARI ETKİLEMEMELİ"

Türklerin Almanları geleneksel anlamda "iyi dost" olarak gördüğünü hatırlatan Çavuşoğlu, "Devletler ve hükümetler arasında görüş ayrılıkları hatta sorunlar yaşanabilir. Ancak bu halklarımız arasındaki ilişkileri etkilememelidir" demişti.