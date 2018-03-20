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Son Dakika! Çavuşoğlu: ABD ile Görüşmelerimiz Kesilmedi

Son Dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "ABD ile görüşmeler kesilmedi, devam ediyor. Önümüzdeki günlerde müsteşarımız ABD'ye gidecek" dedi

Son Dakika! Çavuşoğlu: ABD ile Görüşmelerimiz Kesilmedi

Son Dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "ABD ile görüşmeler kesilmedi, devam ediyor. Önümüzdeki günlerde müsteşarımız ABD'ye gidecek" dedi

20 Mart 2018 Salı 11:47
Son Dakika! Çavuşoğlu: ABD ile Görüşmelerimiz Kesilmedi
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DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD ile görüşmeler kesilmedi, devam ediyor. Önümüzdeki günlerde müsteşarımzı ABD'ye gidecek" ifadelerini kullandı.

TILLERSON GİDİNCE ZİYARET İPTAL EDİLMİŞTİ

Çavuşoğlu'nun 19 Mart'ta yapacağı Washington ziyareti ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın görevden alınmasının ardından iptal edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Mevlüt ÇavuşoğluABD
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