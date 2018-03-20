Son Dakika! Çavuşoğlu: ABD ile Görüşmelerimiz Kesilmedi

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD ile görüşmeler kesilmedi, devam ediyor. Önümüzdeki günlerde müsteşarımzı ABD'ye gidecek" ifadelerini kullandı.
TILLERSON GİDİNCE ZİYARET İPTAL EDİLMİŞTİ
Çavuşoğlu'nun 19 Mart'ta yapacağı Washington ziyareti ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın görevden alınmasının ardından iptal edilmişti.
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