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Son dakika: Canlı bomba yakalandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde eylem hazırlığında olduğu tahmin edilen biri canlı bomba 3 kişi yakalandı

Son dakika: Canlı bomba yakalandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde eylem hazırlığında olduğu tahmin edilen biri canlı bomba 3 kişi yakalandı

13 Temmuz 2017 Perşembe 14:07
Son dakika: Canlı bomba yakalandı
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GAZİANTEP'İN  Şahinbey ilçesinde şok uygulama yapan  Şahinbey  Emniyet Müdürlüğü Yıldırım ekipleri, İstiklal Mahallesi 33 Nolu sokak üzerinde  Suriye plakalı bir aracı durdurdu.

ARAÇTAN İNİP KAÇMAYA BAŞLADILAR

Duran araçta bulunan 3 kişiden 2'si hızla araçtan çıkarak, kaçmaya başladı. Ara sokaklara kaçan şahıslar, polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.
EL BOMBALI YELEK BULUNDU

Araçtaki şahısta gözaltına alınırken, araç içerisinde bir adet el bombası yeleği, yelekte bulunan 2 adet el bombası 3 adet glock marka tabanca ele geçirildi.
Şahıslar Terörle Mücade şubesi ekiplerine teslim edilirken, durdurulan 33 SAA 052 plakalı araç yapılan ilk incelemenin ardından detaylı inceleme için çekici yardımı ile emniyet otoparkına çekildi.

İÇLERİNDEN BİRİ CANLI BOMBA

Gözaltına alınan şahısların 25-35 yaşları arasında  Suriye uyruklu oldukları öğrenilirken, içlerinden birinin canlı bomba olduğu tahmin ediliyor. Öte yandan el bombası yeleğinin, canlı bomba yeleğine göre yakalanması ve bulunmasının daha zor olduğu belirtildi.
VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Gaziantep Vailiğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Bugün saat 22.30 sıralarında  Şahinbey İlçemiz İstiklal Mahallesi 33 sokak üzerinde yapılan uygulama sırasında şüpheli durumdaki 33 S…… plakalı binek araç içerisindekilerin güvenlik görevlilerini fark ettiklerinde hızla uzaklaşmak istedikleri sırada ekip arabalarıyla önü kesilen araç kontrollü bir şekilde durdurulmuştur. Durdurulan araç içindeki 3 şahsın koşarak araçtan uzaklaşmaları neticesinde yaşanan kovalamaca sonucu  Suriye uyruklu oldukları anlaşılan şahıslar güvenlik görevlilerimizce yakalanmışlardır. Yapılan üst aramalarında şahıslardan birinin üzerinde bel kemerine takılı el bombası yeleği ve bu yelek üzerinde adet el bombası, diğer iki şahsın üzerinde adet tabanca ele geçirilmiştir" denildi.

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Emniyet MüdürlüğüGaziantepşahinbeySuriyeCanlı BombaTerörTerörist
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